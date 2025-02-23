Неадекватная кондукторша автобуса в Красноярске порвала на девочке одежду

В Красноярске кондуктор автобуса напала на 14-летнюю девочку и порвала ей одежду, сообщают telegram-каналы. Инцидент произошел в автобусе №11 на остановке «Мясокомбинат», где кондуктор обвинила подростка в использовании не своей транспортной карты. Полиция уже начала проверку.
«Кондуктор вообще неадекватная, у ребенка была истерика, кондуктор отобрала у ребенка карту, прямо в драку полезла, порвала на ребенке пуховик, оторвала карман и прямо била, кидалась. Если бы я не вмешалась и не попросила мужчину держать кондуктора, не знаю, что бы с девочкой было», — передает telegram-канал «112 Красноярск» слова одной из пассажирок автобуса.
По информации полиции, обращения в правоохранительные органы не поступало, однако начата проверка по факту происшествия. Сотрудники ОВД уточнили, что девочка пыталась расплатиться картой своей матери, что вызвало недовольство кондуктора. Сейчас правоохранительные органы работают над установлением личности работника автобуса.
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