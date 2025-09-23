Собянин сделал объявление для москвичей из-за атак БПЛА

В общей сложности 32 украинских беспилотника были ликвидированы на подлете к Москве. Атаки продолжались с вечера 22 сентября почти до восьми утра 23 сентября. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
«Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву... Уничтожены еще два вражеских беспилотника», — гласят два последних сообщения Собянина в его telegram-канале. На местах падения обломков БПЛА оперативно приступили к работе специалисты экстренных служб.
Минобороны РФ ранее проинформировало о ликвидации свыше 80 беспилотников в воздушном пространстве. Сообщалось также о звуках взрывов, зафиксированных вблизи улицы Строителей в городе Реутове. Подробности атаки на Москву — в онлайн-трансляции URA.RU.
Обновлено в 10:57:
Сбиты еще два беспилотника, пытавшиеся атаковать столицу. Об этом сообщил Собянин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.