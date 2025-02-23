Пропавшего 12-летнего мальчика из Нижневартовска нашли в компании двух сверстниц

В Нижневартовске (ХМАО) прекращены поиски 12-летнего Александра Землякова. По словам его тети, юного вартовчанина нашли возле компьютерного клуба в компании его сверстниц.
«В телефоне Саши полиция нашла переписку с некой Миланой. Общаться они начали совсем недавно и ни родители, ни окружение Саши её не знают… Сашу нашли возле компьютерного клуба в компании двух сверстниц», — рассказала тетя телеканалу N1.
По ее словам, именно эта новая знакомая ребенка стала инициатором побега. При этом, о пропаже двух девочек в полицию никто не заявлял. Сейчас и они, и Саша находятся в отделении полиции для выяснения всех обстоятельств.
URA. RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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