23 февраля 2025
22 февраля 2025
21 февраля 2025

Пропавшего 12-летнего мальчика из Нижневартовска нашли в компании двух сверстниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Юных вартовчан нашли у компьютерного клуба
Юных вартовчан нашли у компьютерного клуба Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) прекращены поиски 12-летнего Александра Землякова. По словам его тети, юного вартовчанина нашли возле компьютерного клуба в компании его сверстниц.

«В телефоне Саши полиция нашла переписку с некой Миланой. Общаться они начали совсем недавно и ни родители, ни окружение Саши её не знают… Сашу нашли возле компьютерного клуба в компании двух сверстниц», — рассказала тетя телеканалу N1.

По ее словам, именно эта новая знакомая ребенка стала инициатором побега. При этом, о пропаже двух девочек в полицию никто не заявлял. Сейчас и они, и Саша находятся в отделении полиции для выяснения всех обстоятельств.

URA. RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) прекращены поиски 12-летнего Александра Землякова. По словам его тети, юного вартовчанина нашли возле компьютерного клуба в компании его сверстниц. «В телефоне Саши полиция нашла переписку с некой Миланой. Общаться они начали совсем недавно и ни родители, ни окружение Саши её не знают… Сашу нашли возле компьютерного клуба в компании двух сверстниц», — рассказала тетя телеканалу N1. По ее словам, именно эта новая знакомая ребенка стала инициатором побега. При этом, о пропаже двух девочек в полицию никто не заявлял. Сейчас и они, и Саша находятся в отделении полиции для выяснения всех обстоятельств. URA. RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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