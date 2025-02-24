Герой СВО рассказал челябинским дорожникам, как воспитать из детей патриотов. Фото

Герой СВО провел «Урок мужества» для челябинского Росавтодора
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Клипарт. Курган, ребенок, папа, отцовство, сын, отец
Юрий Спирин рассказал, как воспитывает из трех сыновей патриотов Фото:

Участник СВО Юрий Спирин, награжденный медалью Жукова и благодарностью президента Владимира Путина, провел «Урок мужества» в Упрдор «Южный Урал». Как URA.RU сообщили в управлении, боец рассказал, как преодолеть страх под обстрелами и воспитать в детях любовь к родине.

«Дорожники и герой СВО больше часа общались в рамках „Урока мужества“. Юрий Спирин рассказал станут ли трое его сыновей военными и как объяснить ребенку, что такое Родина, как преодолеть страх, находясь „под огнем“, а также в чем секрет побед русской армии и почему, если не победить фашизм сейчас, он грозит стать настоящим для наших детей», — сообщили URA.RU в управлении.

Спирин участвует в спецоперации с ее начала. Сейчас он является «лицом» кампании по привлечению на службу в армию, имеет медаль Жукова за отвагу и самоотверженность, а также благодарность Владимира Путина. Находясь «За ленточкой» он вывел личный состав танкового полка 90-й танковой дивизии из-под огня.

«Сложно представить, что переживают солдаты, защищая нас всех, кто находится тут, в тылу. Как им страшно, как им сложно. Благодарность, словами, делами, всемерная помощь и ожидание дома, — меньшее, что мы можем и должны сделать. Огромное спасибо Юрию и Движению первых, которые помогли организовать эту встречу», — заявил глава управления Владимир Муравьев.

Юрий Спирин провел «Урок мужества» для челябинских дорожников
Юрий Спирин провел «Урок мужества» для челябинских дорожников

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Участник СВО Юрий Спирин, награжденный медалью Жукова и благодарностью президента Владимира Путина, провел «Урок мужества» в Упрдор «Южный Урал». Как URA.RU сообщили в управлении, боец рассказал, как преодолеть страх под обстрелами и воспитать в детях любовь к родине. «Дорожники и герой СВО больше часа общались в рамках „Урока мужества“. Юрий Спирин рассказал станут ли трое его сыновей военными и как объяснить ребенку, что такое Родина, как преодолеть страх, находясь „под огнем“, а также в чем секрет побед русской армии и почему, если не победить фашизм сейчас, он грозит стать настоящим для наших детей», — сообщили URA.RU в управлении. Спирин участвует в спецоперации с ее начала. Сейчас он является «лицом» кампании по привлечению на службу в армию, имеет медаль Жукова за отвагу и самоотверженность, а также благодарность Владимира Путина. Находясь «За ленточкой» он вывел личный состав танкового полка 90-й танковой дивизии из-под огня. «Сложно представить, что переживают солдаты, защищая нас всех, кто находится тут, в тылу. Как им страшно, как им сложно. Благодарность, словами, делами, всемерная помощь и ожидание дома, — меньшее, что мы можем и должны сделать. Огромное спасибо Юрию и Движению первых, которые помогли организовать эту встречу», — заявил глава управления Владимир Муравьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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