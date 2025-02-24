Герой СВО рассказал челябинским дорожникам, как воспитать из детей патриотов. Фото

Герой СВО провел «Урок мужества» для челябинского Росавтодора

24 февраля 2025 в 15:35 Размер текста - 17 +

Юрий Спирин рассказал, как воспитывает из трех сыновей патриотов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участник СВО Юрий Спирин, награжденный медалью Жукова и благодарностью президента Владимира Путина, провел «Урок мужества» в Упрдор «Южный Урал». Как URA.RU сообщили в управлении, боец рассказал, как преодолеть страх под обстрелами и воспитать в детях любовь к родине. «Дорожники и герой СВО больше часа общались в рамках „Урока мужества“. Юрий Спирин рассказал станут ли трое его сыновей военными и как объяснить ребенку, что такое Родина, как преодолеть страх, находясь „под огнем“, а также в чем секрет побед русской армии и почему, если не победить фашизм сейчас, он грозит стать настоящим для наших детей», — сообщили URA.RU в управлении. Спирин участвует в спецоперации с ее начала. Сейчас он является «лицом» кампании по привлечению на службу в армию, имеет медаль Жукова за отвагу и самоотверженность, а также благодарность Владимира Путина. Находясь «За ленточкой» он вывел личный состав танкового полка 90-й танковой дивизии из-под огня. «Сложно представить, что переживают солдаты, защищая нас всех, кто находится тут, в тылу. Как им страшно, как им сложно. Благодарность, словами, делами, всемерная помощь и ожидание дома, — меньшее, что мы можем и должны сделать. Огромное спасибо Юрию и Движению первых, которые помогли организовать эту встречу», — заявил глава управления Владимир Муравьев. Юрий Спирин провел «Урок мужества» для челябинских дорожников фото: пресс-служба Упрдор «Южный Урал» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник СВО Юрий Спирин, награжденный медалью Жукова и благодарностью президента Владимира Путина, провел «Урок мужества» в Упрдор «Южный Урал». Как URA.RU сообщили в управлении, боец рассказал, как преодолеть страх под обстрелами и воспитать в детях любовь к родине. «Дорожники и герой СВО больше часа общались в рамках „Урока мужества“. Юрий Спирин рассказал станут ли трое его сыновей военными и как объяснить ребенку, что такое Родина, как преодолеть страх, находясь „под огнем“, а также в чем секрет побед русской армии и почему, если не победить фашизм сейчас, он грозит стать настоящим для наших детей», — сообщили URA.RU в управлении. Спирин участвует в спецоперации с ее начала. Сейчас он является «лицом» кампании по привлечению на службу в армию, имеет медаль Жукова за отвагу и самоотверженность, а также благодарность Владимира Путина. Находясь «За ленточкой» он вывел личный состав танкового полка 90-й танковой дивизии из-под огня. «Сложно представить, что переживают солдаты, защищая нас всех, кто находится тут, в тылу. Как им страшно, как им сложно. Благодарность, словами, делами, всемерная помощь и ожидание дома, — меньшее, что мы можем и должны сделать. Огромное спасибо Юрию и Движению первых, которые помогли организовать эту встречу», — заявил глава управления Владимир Муравьев.