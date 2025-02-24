В Челябинской области сотрудники ФСБ оперативно выявили и пресекли канал незаконной миграции. Организаторы канала успели фиктивно трудоустроить более 20 иностранцев. Об этом сообщил официальный представитель регионального ведомства.
«Ленинским райсудом Челябинска признаны виновными трое участников преступной группы в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация канала незаконной миграции иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору). Они приговорены к двум годам лишения свободы», — уточнили в ведомстве. Кроме того, каждый выплатит по 100 тысяч рублей штрафа.
В региональном ФСБ пояснили, что трое челябинцев искали иностранцев, чтобы фиктивно трудоустроить их в коммерческую структуру. По подложному трудовому договору мигрантам продляли сроки пребывания в России, а организаторы получали за это деньги. Всего с 2022 по 2023 годы им удалось легализовать более 20 мигрантов.
Один из осужденных начнет отбывать наказание после вступления в силу решения суда. Двум предоставлена отсрочка исполнения приговора до достижения детьми 14-летнего возраста.
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