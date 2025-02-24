24 февраля 2025

В Челябинске осуждены трое организаторов незаконной миграции

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, обыски в МУП "ПОВВ", фсб
Организаторы фиктивно трудоустраивали мигрантов Фото:

В Челябинской области сотрудники ФСБ оперативно выявили и пресекли канал незаконной миграции. Организаторы канала успели фиктивно трудоустроить более 20 иностранцев. Об этом сообщил официальный представитель регионального ведомства.

«Ленинским райсудом Челябинска признаны виновными трое участников преступной группы в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация канала незаконной миграции иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору). Они приговорены к двум годам лишения свободы», — уточнили в ведомстве. Кроме того, каждый выплатит по 100 тысяч рублей штрафа.

В региональном ФСБ пояснили, что трое челябинцев искали иностранцев, чтобы фиктивно трудоустроить их в коммерческую структуру. По подложному трудовому договору мигрантам продляли сроки пребывания в России, а организаторы получали за это деньги. Всего с 2022 по 2023 годы им удалось легализовать более 20 мигрантов.

Один из осужденных начнет отбывать наказание после вступления в силу решения суда. Двум предоставлена отсрочка исполнения приговора до достижения детьми 14-летнего возраста.

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В Челябинской области сотрудники ФСБ оперативно выявили и пресекли канал незаконной миграции. Организаторы канала успели фиктивно трудоустроить более 20 иностранцев. Об этом сообщил официальный представитель регионального ведомства. «Ленинским райсудом Челябинска признаны виновными трое участников преступной группы в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация канала незаконной миграции иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору). Они приговорены к двум годам лишения свободы», — уточнили в ведомстве. Кроме того, каждый выплатит по 100 тысяч рублей штрафа. В региональном ФСБ пояснили, что трое челябинцев искали иностранцев, чтобы фиктивно трудоустроить их в коммерческую структуру. По подложному трудовому договору мигрантам продляли сроки пребывания в России, а организаторы получали за это деньги. Всего с 2022 по 2023 годы им удалось легализовать более 20 мигрантов. Один из осужденных начнет отбывать наказание после вступления в силу решения суда. Двум предоставлена отсрочка исполнения приговора до достижения детьми 14-летнего возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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