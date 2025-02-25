В Госдуме хотят упростить доступ газовщиков к квартирам россиян

Депутат Пахомов: газовщикам нужно упростить вход в квартиры
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В Госдуме хотят упростить правила входа газовщиков в квартиры
В Госдуме хотят упростить правила входа газовщиков в квартиры Фото:

Важно упростить правила входа сотрудников газовых служб в квартиры граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, это необходимо для предотвращения ситуаций, когда из-за отказа одного из жильцов впустить специалистов может быть отключен газ во всем подъезде.

«Разумеется, мы не можем дать [газовщикам] ключи от наших квартир. Это абсолютно точно, это просто исключено. Но мы посчитали возможным предложить сократить срок рассмотрения таких исков с 30 дней до 12 дней (согласно нынешним правилам, если гражданин не открывает дверь газовой компании, то последняя идет в суд, который в течение 30 дней принимает решение о допуске в квартиру — прим. URA.RU)», — пояснил Пахомов RTVI. Такое изменение позволит оперативнее реагировать на потенциальные угрозы безопасности, связанные с газовым оборудованием.

Пахомов также уточнил, что в случае подозрения на наличие проблемы в квартире, которую не могут обследовать газовщики из-за отказа хозяина, они имеют право отключить газ во всем стояке, что негативно сказывается на всех жителях подъезда.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает жильцов впускать в дома газовщиков. В нем указано, что если человек отказывается от планового осмотра, то газовая компания может подать на него в суд. Также вводятся новые штрафы: до 20 тысяч рублей для физлиц и до 100 тысяч рублей для юрлиц

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Важно упростить правила входа сотрудников газовых служб в квартиры граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, это необходимо для предотвращения ситуаций, когда из-за отказа одного из жильцов впустить специалистов может быть отключен газ во всем подъезде. «Разумеется, мы не можем дать [газовщикам] ключи от наших квартир. Это абсолютно точно, это просто исключено. Но мы посчитали возможным предложить сократить срок рассмотрения таких исков с 30 дней до 12 дней (согласно нынешним правилам, если гражданин не открывает дверь газовой компании, то последняя идет в суд, который в течение 30 дней принимает решение о допуске в квартиру — прим. URA.RU)», — пояснил Пахомов RTVI. Такое изменение позволит оперативнее реагировать на потенциальные угрозы безопасности, связанные с газовым оборудованием. Пахомов также уточнил, что в случае подозрения на наличие проблемы в квартире, которую не могут обследовать газовщики из-за отказа хозяина, они имеют право отключить газ во всем стояке, что негативно сказывается на всех жителях подъезда. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает жильцов впускать в дома газовщиков. В нем указано, что если человек отказывается от планового осмотра, то газовая компания может подать на него в суд. Также вводятся новые штрафы: до 20 тысяч рублей для физлиц и до 100 тысяч рублей для юрлиц
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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