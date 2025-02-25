25 февраля 2025

Мэр Сургута озвучил численность населения города

© Служба новостей «URA.RU»
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Население Сургута достигло 430 тысяч человек
Население Сургута достигло 430 тысяч человек Фото:

В 2024 году численность населения Сургута достигла 430 тысяч человек. Об этом объявил глава города Максим Слепов, отчитываясь перед депутатами о проделанной работе за 2024 год.

«В год 430-летия города по официальной статистике Сургут достиг цифры 430 000 населения. Показателем привлекательности города является естественный прирост населения, за 2024 год он составил 3600 человек», — заявил Слепов.

Глава города сообщил, что отрицательной динамики по показателям демографии за последние годы не наблюдалось. В среднем ежегодный прирост сургутян составляет 10 000 человек, причем каждый третий — из числа молодежи.

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В 2024 году численность населения Сургута достигла 430 тысяч человек. Об этом объявил глава города Максим Слепов, отчитываясь перед депутатами о проделанной работе за 2024 год. «В год 430-летия города по официальной статистике Сургут достиг цифры 430 000 населения. Показателем привлекательности города является естественный прирост населения, за 2024 год он составил 3600 человек», — заявил Слепов. Глава города сообщил, что отрицательной динамики по показателям демографии за последние годы не наблюдалось. В среднем ежегодный прирост сургутян составляет 10 000 человек, причем каждый третий — из числа молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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