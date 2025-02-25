Мэр Сургута озвучил численность населения города

В 2024 году численность населения Сургута достигла 430 тысяч человек. Об этом объявил глава города Максим Слепов, отчитываясь перед депутатами о проделанной работе за 2024 год.
«В год 430-летия города по официальной статистике Сургут достиг цифры 430 000 населения. Показателем привлекательности города является естественный прирост населения, за 2024 год он составил 3600 человек», — заявил Слепов.
Глава города сообщил, что отрицательной динамики по показателям демографии за последние годы не наблюдалось. В среднем ежегодный прирост сургутян составляет 10 000 человек, причем каждый третий — из числа молодежи.
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