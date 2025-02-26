Жильцов рассыпающегося барака под Екатеринбургом расселят после новости URA.RU. Фото

26 февраля 2025 в 16:01 Размер текста - 17 +

Дом был признан аварийным еще в 2018 году Фото: Илья Московец © URA.RU После публикации URA.RU о бедственном положении жителей барака в свердловском поселке Светлом администрация Арамильского городского округа приняла решение ускорить процесс расселения. Сроки перенесены с 2029-го на 2026 год. Об этом журналисту агентства рассказала Виктория Яковлева, которая живет в аварийном доме с 2008 года. URA.RU рассказывало, что жители аварийного барака, признанного таковым еще в 2018 году, вынуждены ждать расселения как минимум до 2029 года. Дом находится в плачевном состоянии: протекает крыша, разрушается фундамент, повсюду плесень, коммуникации изношены. В 2016 году застройщик Захар Ивачев пообещал переселение в новые квартиры. Но он оказался мошенником и, присвоив 350 миллионов рублей, скрылся в Испании. С того времени семьи проживают в состоянии постоянного страха за свою безопасность, опасаясь возможного обрушения здания. Позже ситуацию взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин. «После стольких лет ожиданий появился свет в конце туннеля. Звонок из администрации с приглашением на прием с документами вселил надежду. Там сказали, что расселение нашего дома планируется начать в течение года, ориентировочно в 2026 году», — сказала Яковлева. Женщина передала ксерокопии документов специалисту в администрации Арамильского ГО. «Теперь остается только ждать своей очереди. Честно говоря, сложно поверить, что после стольких лет молчания на нашу проблему наконец-то обратили внимание. От лица всех жильцов выражаю огромную благодарность URA.RU за то, что не остались в стороне и донесли нашу боль до властей. Это действительно важный шаг, и мы надеемся, что долгожданное переселение состоится в намеченные сроки, и мы сможем начать новую жизнь в достойных условиях», — поделилась Виктория. URA.RU направило запрос в администрацию Арамильского городского округа. На момент публикации материала ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации URA.RU о бедственном положении жителей барака в свердловском поселке Светлом администрация Арамильского городского округа приняла решение ускорить процесс расселения. Сроки перенесены с 2029-го на 2026 год. Об этом журналисту агентства рассказала Виктория Яковлева, которая живет в аварийном доме с 2008 года. URA.RU рассказывало, что жители аварийного барака, признанного таковым еще в 2018 году, вынуждены ждать расселения как минимум до 2029 года. Дом находится в плачевном состоянии: протекает крыша, разрушается фундамент, повсюду плесень, коммуникации изношены. В 2016 году застройщик Захар Ивачев пообещал переселение в новые квартиры. Но он оказался мошенником и, присвоив 350 миллионов рублей, скрылся в Испании. С того времени семьи проживают в состоянии постоянного страха за свою безопасность, опасаясь возможного обрушения здания. Позже ситуацию взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин. «После стольких лет ожиданий появился свет в конце туннеля. Звонок из администрации с приглашением на прием с документами вселил надежду. Там сказали, что расселение нашего дома планируется начать в течение года, ориентировочно в 2026 году», — сказала Яковлева. Женщина передала ксерокопии документов специалисту в администрации Арамильского ГО. «Теперь остается только ждать своей очереди. Честно говоря, сложно поверить, что после стольких лет молчания на нашу проблему наконец-то обратили внимание. От лица всех жильцов выражаю огромную благодарность URA.RU за то, что не остались в стороне и донесли нашу боль до властей. Это действительно важный шаг, и мы надеемся, что долгожданное переселение состоится в намеченные сроки, и мы сможем начать новую жизнь в достойных условиях», — поделилась Виктория. URA.RU направило запрос в администрацию Арамильского городского округа. На момент публикации материала ответ не поступил.