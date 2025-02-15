Пять семей выживают в рассыпающемся бараке под Екатеринбургом. Фото, видео

16 февраля 2025 в 19:19 Размер текста - 17 +

В деревянном бараке всего десять квартир Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Светлый (Арамильский городской округ, Свердловская область) несколько семей вынуждены жить в ужасающих условиях: крыша в их деревянном доме протекает, фундамент рассыпается, кругом плесень и запах сырости. Электропроводка и коммуникации давно изношены, ремонт невозможен. Дом был признан аварийным еще в 2018 году. Однако расселение постоянно откладывается. Люди боятся, что вот-вот стены обрушатся прямо на них. Старый одноэтажный барак располагается по адресу 1Д (названия улицы нет). На современных картах он не отмечен, такси и службы доставки туда не доезжают. Среди жильцов — две многодетные семьи, одна семья с ребенком-инвалидом. В 2016-м застройщик Захар Ивачев обещал переезд в современные многоквартирники, но произошла афера. Ивачев планировал возвести шесть домов в Светлом и в самом Арамиле. Однако вскоре стало известно, что эти обещания были частью тщательно спланированной мошеннической схемы. Бизнесмен присвоил более 350 миллионов рублей, предназначенных на строительство, и скрылся в Испании. Ивачева объявили в международный розыск, а жильцам барака пришлось всеми силами добиваться признания его аварийным — чтобы были хоть какие-то шансы на переселение. Жильцы опасаются, что проблемы с электропроводкой могут спровоцировать пожар Фото: Илья Московец © URA.RU В 2018 году их обращения удовлетворили, дом получил статус аварийного. Предоставить собственникам новые квартиры должны были сначала в 2023-м, потом сроки сдвинули сначала на 2025 год, затем — на 2029-й. Более того, администрация якобы четко дала понять, что в маневренном фонде нет свободных квартир. «После того, как Ивачев кинул нас с жильем, мы рассчитывали, что власти найдут другого застройщика, который завершит начатое. Однако проверка показала, что фундамент и стены дома возведены с нарушениями, делающими жилье небезопасным. Прошло три года, недострой разрушается, там гуляют дети, обитают бездомные и собаки, а мы так и живем в бараке», — рассказала URA.RU Виктория Яковлева. Люди самостоятельно заделывают дыры в стенах и фундаменте Фото: Илья Московец © URA.RU Наталья Старожук, которая проживает в бараке с 1988 года, поделилась, что управляющей компании нет, и отсюда множество бытовых проблем, особенно в экстремальных ситуациях: при возникновении аварий коммунальные службы попросту игнорируют обращения и не выезжают на вызовы. «Все возникающие поломки приходится устранять собственными силами. В квартирах нет ванн, а в некоторых даже туалетов, приходится пользоваться уличным. Детей купают в тазиках, а взрослым приходится посещать отель, чтобы принять нормальный душ, платя за это по 150 рублей с человека», — посетовала женщина. Жильцы вручную стирают вещи, а потом сушат на улице Фото: Илья Московец © URA.RU По словам Романа, несущая балка на крыше дома в любой момент может обрушиться. Ситуация осложняется трещинами в фундаменте. «Чтобы хоть немного сохранить тепло в доме, жильцам приходится забивать крышу и стены деревянными досками. В дождливую погоду потолки начинают протекать, и перед зимним сезоном люди вынуждены каждый год делать ремонт, что вызывает дополнительные расходы. На фоне этих проблем больше всего нас возмущает высокий размер коммунальных платежей, который составляет от 3 до 4 тысяч рублей, несмотря на то, что площадь их квартир не превышает 30 квадратных метров», — отметил он. URA.RU направило запрос в администрацию Арамильского городского округа. На момент публикации материала ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Светлый (Арамильский городской округ, Свердловская область) несколько семей вынуждены жить в ужасающих условиях: крыша в их деревянном доме протекает, фундамент рассыпается, кругом плесень и запах сырости. Электропроводка и коммуникации давно изношены, ремонт невозможен. Дом был признан аварийным еще в 2018 году. Однако расселение постоянно откладывается. Люди боятся, что вот-вот стены обрушатся прямо на них. Старый одноэтажный барак располагается по адресу 1Д (названия улицы нет). На современных картах он не отмечен, такси и службы доставки туда не доезжают. Среди жильцов — две многодетные семьи, одна семья с ребенком-инвалидом. В 2016-м застройщик Захар Ивачев обещал переезд в современные многоквартирники, но произошла афера. Ивачев планировал возвести шесть домов в Светлом и в самом Арамиле. Однако вскоре стало известно, что эти обещания были частью тщательно спланированной мошеннической схемы. Бизнесмен присвоил более 350 миллионов рублей, предназначенных на строительство, и скрылся в Испании. Ивачева объявили в международный розыск, а жильцам барака пришлось всеми силами добиваться признания его аварийным — чтобы были хоть какие-то шансы на переселение. В 2018 году их обращения удовлетворили, дом получил статус аварийного. Предоставить собственникам новые квартиры должны были сначала в 2023-м, потом сроки сдвинули сначала на 2025 год, затем — на 2029-й. Более того, администрация якобы четко дала понять, что в маневренном фонде нет свободных квартир. «После того, как Ивачев кинул нас с жильем, мы рассчитывали, что власти найдут другого застройщика, который завершит начатое. Однако проверка показала, что фундамент и стены дома возведены с нарушениями, делающими жилье небезопасным. Прошло три года, недострой разрушается, там гуляют дети, обитают бездомные и собаки, а мы так и живем в бараке», — рассказала URA.RU Виктория Яковлева. Наталья Старожук, которая проживает в бараке с 1988 года, поделилась, что управляющей компании нет, и отсюда множество бытовых проблем, особенно в экстремальных ситуациях: при возникновении аварий коммунальные службы попросту игнорируют обращения и не выезжают на вызовы. «Все возникающие поломки приходится устранять собственными силами. В квартирах нет ванн, а в некоторых даже туалетов, приходится пользоваться уличным. Детей купают в тазиках, а взрослым приходится посещать отель, чтобы принять нормальный душ, платя за это по 150 рублей с человека», — посетовала женщина. По словам Романа, несущая балка на крыше дома в любой момент может обрушиться. Ситуация осложняется трещинами в фундаменте. «Чтобы хоть немного сохранить тепло в доме, жильцам приходится забивать крышу и стены деревянными досками. В дождливую погоду потолки начинают протекать, и перед зимним сезоном люди вынуждены каждый год делать ремонт, что вызывает дополнительные расходы. На фоне этих проблем больше всего нас возмущает высокий размер коммунальных платежей, который составляет от 3 до 4 тысяч рублей, несмотря на то, что площадь их квартир не превышает 30 квадратных метров», — отметил он. URA.RU направило запрос в администрацию Арамильского городского округа. На момент публикации материала ответ не поступил.