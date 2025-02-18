18 февраля 2025

Бастрыкин взялся за рассыпающийся барак под Екатеринбургом после новости URA.RU. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный барак. Свердловская область, Арамиль , барак, аварийное жилье, разруха
В деревянном бараке всего десять квартир Фото:

После публикации URA.RU, осветившей бедственное положение жильцов аварийного барака под Екатеринбургом, ситуация получила федеральный резонанс. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не остался равнодушным к проблеме и поручил организовать тщательную проверку. Результаты проверки будут доложены непосредственно в центральный аппарат ведомства.

Публикация на сайте URA.RU появилась 16 февраля. Тогда агентство рассказывало о том, что в поселке Светлый (Арамильский ГО) несколько семей продолжают жить в аварийном бараке, признанном таковым еще в 2018 году. Дом находится в ужасающем состоянии: протекающая крыша, разрушающийся фундамент, плесень и изношенные коммуникации. Изначально расселение было запланировано на 2023 год, но сроки постоянно переносятся, теперь уже на 2029 год. Жители, среди которых многодетные семьи и семья с ребенком-инвалидом, опасаются обрушения здания. Ситуация усугубляется тем, что обещанный ранее переезд в новые квартиры сорвался из-за мошеннической схемы застройщика, присвоившего более 350 миллионов рублей.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. В СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате СКР», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту корреспондента агентства Dzhallatova@ura.ru.

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После публикации URA.RU, осветившей бедственное положение жильцов аварийного барака под Екатеринбургом, ситуация получила федеральный резонанс. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не остался равнодушным к проблеме и поручил организовать тщательную проверку. Результаты проверки будут доложены непосредственно в центральный аппарат ведомства. Публикация на сайте URA.RU появилась 16 февраля. Тогда агентство рассказывало о том, что в поселке Светлый (Арамильский ГО) несколько семей продолжают жить в аварийном бараке, признанном таковым еще в 2018 году. Дом находится в ужасающем состоянии: протекающая крыша, разрушающийся фундамент, плесень и изношенные коммуникации. Изначально расселение было запланировано на 2023 год, но сроки постоянно переносятся, теперь уже на 2029 год. Жители, среди которых многодетные семьи и семья с ребенком-инвалидом, опасаются обрушения здания. Ситуация усугубляется тем, что обещанный ранее переезд в новые квартиры сорвался из-за мошеннической схемы застройщика, присвоившего более 350 миллионов рублей. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. В СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате СКР», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту корреспондента агентства Dzhallatova@ura.ru.
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