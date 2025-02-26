Из пермского СИЗО отправлены поздравления бойцам СВО с 23 февраля

Из СИЗО-5 в Перми отправлены письма поддержки и поздравления бойцам СВО на фронт. Написали их несовершеннолетние, которые находятся в изоляторе в статусе подозреваемых и обвиняемых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
В СИЗО-5 в Перми содержатся женщины и несовершеннолетние. «Подростки сами проявили инициативу. Они вызвались в честь 23 февраля поддержать бойцов СВО и написали им письма. Руководство изолятора поддержало эту патриотическую инициативу», — рассказали в краевом ГУФСИН.
Ребята пожелали бойцам неиссякаемой силы, твердости духа, решимости и мужества. В ближайшее время письма будут доставлены адресатам.
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