В Сургуте завоют сирены

В Сургуте проверят системы оповещения населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Сирены включат 5 марта в промежуток с 10:00 до 11:30 утра
Сирены включат 5 марта в промежуток с 10:00 до 11:30 утра Фото:

В Сургуте 5 марта проверят работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом городская администрация сообщила в своем telegram-канале.

«5 марта будет проведена проверка готовности системы оповещения и информирования населения о ЧС путем запуска электросирен и доведения сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“», — следует из сообщения. Сирены включат во временной промежуток с 10:00 до 11:30.

При срабатывании сирен сургутян просят включить радио или телевизор и прослушать сообщение. Дикторы передадут информацию по сигналам гражданской обороны.

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В Сургуте 5 марта проверят работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом городская администрация сообщила в своем telegram-канале. «5 марта будет проведена проверка готовности системы оповещения и информирования населения о ЧС путем запуска электросирен и доведения сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“», — следует из сообщения. Сирены включат во временной промежуток с 10:00 до 11:30. При срабатывании сирен сургутян просят включить радио или телевизор и прослушать сообщение. Дикторы передадут информацию по сигналам гражданской обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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