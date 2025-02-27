В Сургуте завоют сирены

Сирены включат 5 марта в промежуток с 10:00 до 11:30 утра
В Сургуте 5 марта проверят работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом городская администрация сообщила в своем telegram-канале.
«5 марта будет проведена проверка готовности системы оповещения и информирования населения о ЧС путем запуска электросирен и доведения сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“», — следует из сообщения. Сирены включат во временной промежуток с 10:00 до 11:30.
При срабатывании сирен сургутян просят включить радио или телевизор и прослушать сообщение. Дикторы передадут информацию по сигналам гражданской обороны.
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