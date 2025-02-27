В Челябинске в ДТП пострадали дети. Фото

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Участниками аварии стали три автомобиля
Участниками аварии стали три автомобиля Фото:

В Челябинске днем произошла авария на улице Дарвина с участием нескольких автомобилей, в которых пострадало два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. 

«Участниками ДТП стали три автомобиля: Cherry Exeed под управлением 43-летнего мужчины, Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 41-летний водитель, и Volkswagen Tiguan, которым управляла 50-летняя женщина. В результате аварии травмы получили 10-летний мальчик, находившийся в Cherry Exeed, и 10-летний мальчик, ехавший в Volkswagen Tiguan», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция города Челябинска». 

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, произошедшей на улице Дарвина возле дома №115. Они призывают челябинских водителей не нарушать скоростной режим и держать дистанцию между транспортными средствами.

Сотрудниками Госавтоинспекции все обстоятельства произошедшего устанавливаются
Сотрудниками Госавтоинспекции все обстоятельства произошедшего устанавливаются
Фото:

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В Челябинске днем произошла авария на улице Дарвина с участием нескольких автомобилей, в которых пострадало два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.  «Участниками ДТП стали три автомобиля: Cherry Exeed под управлением 43-летнего мужчины, Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 41-летний водитель, и Volkswagen Tiguan, которым управляла 50-летняя женщина. В результате аварии травмы получили 10-летний мальчик, находившийся в Cherry Exeed, и 10-летний мальчик, ехавший в Volkswagen Tiguan», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция города Челябинска».  Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, произошедшей на улице Дарвина возле дома №115. Они призывают челябинских водителей не нарушать скоростной режим и держать дистанцию между транспортными средствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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