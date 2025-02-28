В Челябинске самые маленькие квартиры в основном продаются на Северо-западе и в Тракторозаводском районе в Чурилово. Обычно это бывшие колясочные, которые располагаются на первых этажах девятиэтажек 121-й и 197-й серии. В Чурилово также есть малометражный дом с небольшими квартирами-студиями, сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«Самые маленькие квартиры в Челябинске — это бывшие колясочные. В основном они продаются на Северо-западе, располагаются на первом этаже. Как правило, без балкона метраж у них порядка 17-19 метров, также у нас есть такой малометражный многоквартирный дом в Чурилово. Там студии площадью 17-19 квадратных метров продают за 110 000 — 140 000 рублей за квадратный метр» — сообщила Шатрукова.
В среднем маленькие квартиры площадью 17 квадратных метров в Челябинске стоят 1,87 миллиона рублей. Если брать площадь в 19-20 квадратных метров, стоимость увеличится до 2,6 миллиона. При этом эксперт отмечает, что у маленьких квартир есть немало плюсов: в целом это отдельное жилье со статусом «квартира», а не «жилое помещение», как у комнат. Есть свой санузел, маленький коридор, комната. Еще из преимуществ — такие квартиры находятся в домах 121-й или 97-й серии, то есть это не слишком старый жилфонд.
Также президент гильдии риелторов подчеркнула, что более высокая цена маленьких квартир обусловлена небольшой площадью. Кроме того, они стоят гораздо дороже с учетом того, что отдельная квартира имеет статус отдельного жилого помещения. То есть это не комната или блок в общежитии, а, значит, для продажи такого жилья ни у кого никаких дополнительных согласий спрашивать не нужно.
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