В Сургуте (ХМАО) вечером во дворе дома на улице Пролетарской не смогли разъехаться несколько машин. За рулем одной из них оказалась женщина, а в других авто оказалась компания мужчин. С критикой, насмешками и оскорблениями они накинулись на югорчанку. Женщина обратилась в полицию.
«Во дворе Пролетарский, 4/1 вчера в десять вечера не могли разъехаться. Толпой мужчины напали на женщину с оскорблениями и унижениями. После съемки группа разъехалась», — опубликовано сообщение от очевидцев в telegram-канале «К-Информ».
От нападок нескольких взрослых мужчин, югорчанка растерялась и наехала на припаркованное авто. Она утверждает, что ее хватали за шубу и даже порвали платье. За женщину вступилась и некоторые жильцы.
В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что занялись произошедшим. Все участники конфликта установлены, проводится проверка.
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