01 марта 2025
28 февраля 2025

В Сургуте толпа устроила разборки с женщиной во дворе дома из-за автоконфликта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несколько машин не смогли разъехаться в одном из дворов Сургута
Несколько машин не смогли разъехаться в одном из дворов Сургута Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером во дворе дома на улице Пролетарской не смогли разъехаться несколько машин. За рулем одной из них оказалась женщина, а в других авто оказалась компания мужчин. С критикой, насмешками и оскорблениями они накинулись на югорчанку. Женщина обратилась в полицию.

«Во дворе Пролетарский, 4/1 вчера в десять вечера не могли разъехаться. Толпой мужчины напали на женщину с оскорблениями и унижениями. После съемки группа разъехалась», — опубликовано сообщение от очевидцев в telegram-канале «К-Информ».

От нападок нескольких взрослых мужчин, югорчанка растерялась и наехала на припаркованное авто. Она утверждает, что ее хватали за шубу и даже порвали платье. За женщину вступилась и некоторые жильцы.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что занялись произошедшим. Все участники конфликта установлены, проводится проверка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) вечером во дворе дома на улице Пролетарской не смогли разъехаться несколько машин. За рулем одной из них оказалась женщина, а в других авто оказалась компания мужчин. С критикой, насмешками и оскорблениями они накинулись на югорчанку. Женщина обратилась в полицию. «Во дворе Пролетарский, 4/1 вчера в десять вечера не могли разъехаться. Толпой мужчины напали на женщину с оскорблениями и унижениями. После съемки группа разъехалась», — опубликовано сообщение от очевидцев в telegram-канале «К-Информ». От нападок нескольких взрослых мужчин, югорчанка растерялась и наехала на припаркованное авто. Она утверждает, что ее хватали за шубу и даже порвали платье. За женщину вступилась и некоторые жильцы. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что занялись произошедшим. Все участники конфликта установлены, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...