Нож мальчик принес из дома Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 6-летний мальчик принес в детский садик нож. Воспитатели срочно вызвали полицию, рассказали родители. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в пресс-службе городского управления МВД.

«Принес в садик нож. Родители и воспитатели в шоке. Вызвали полицию», — сообщили родители, пишет «Агентство чрезвычайных новостей». ЧП произошло в садике на Батумской. Родители пытались списаться с мамой и папой ребенка, но те отказались прийти на встречу.

Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе управления МВД Челябинска. «Подобное сообщение действительно поступало. Проводим проверку», — рассказали URA.RU в ведомстве.

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