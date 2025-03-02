02 марта 2025

Ребенок принес нож в детский сад в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нож мальчик принес из дома Фото:

В Челябинске 6-летний мальчик принес в детский садик нож. Воспитатели срочно вызвали полицию, рассказали родители. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в пресс-службе городского управления МВД.

«Принес в садик нож. Родители и воспитатели в шоке. Вызвали полицию», — сообщили родители, пишет «Агентство чрезвычайных новостей». ЧП произошло в садике на Батумской. Родители пытались списаться с мамой и папой ребенка, но те отказались прийти на встречу.

Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе управления МВД Челябинска. «Подобное сообщение действительно поступало. Проводим проверку», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Вот такой набор 6-летний мальчик принес в Челябинск
Вот такой набор 6-летний мальчик принес в Челябинск

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В Челябинске 6-летний мальчик принес в детский садик нож. Воспитатели срочно вызвали полицию, рассказали родители. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в пресс-службе городского управления МВД. «Принес в садик нож. Родители и воспитатели в шоке. Вызвали полицию», — сообщили родители, пишет «Агентство чрезвычайных новостей». ЧП произошло в садике на Батумской. Родители пытались списаться с мамой и папой ребенка, но те отказались прийти на встречу. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе управления МВД Челябинска. «Подобное сообщение действительно поступало. Проводим проверку», — рассказали URA.RU в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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