Глава Пентагона Пит Хегсет опубликовал фотографию экс-госсекретаря США Хилари Клинтон, которая обвинила его в работе на Москву, с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Так Хегсет напомнил ей об ошибке во время попытки «перезагрузить» отношения с Россией, пишут американские СМИ.
«Эта фотография сделана во время провального рекламного трюка Хиллари Клинтон по „перезагрузке“ отношений с Россией, когда она была госсекретарем Барака Обамы», — передает слова Пита Хегсета издание PJ Media. Хегсет заявил, что команда Клинтон не справилась с такой простой задачей потому что неправильно перевела задуманную «перезагрузку» как «перегрузку». Слова главы Пентагона сопровождают фото, где Клинтон держит красную кнопку, которую нажимает Лавров. По данным издания, критика администрации нынешнего президента США и лидера республиканской партии Дональда Трампа со стороны демократов является лицемерием.
После того, как Хегсет указал прекратить кибероперации против России, экс-госсекретарь обвинила его в работе на Москву. При этом данная мера распространяется только на Киберкомандование США — Агентство нацбезопасности, в частности, продолжает свою разведывательную деятельность в отношении РФ.
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