Екатеринбурженки отказываются от iPhone: рейтинг подарков на 8 Марта

Екатеринбурженки хотят получить на 8 Марта цветы и украшения
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Цветы оказались самым желанным подарком, несмотря на их недолговечность
Цветы оказались самым желанным подарком, несмотря на их недолговечность Фото:

Екатеринбурженки традиционно больше всего хотели бы получить в Международный женский день цветы. Вторую строчку занимают ювелирные украшения, следом идут косметика и парфюмерия, хотя год назад в тройку входили iPhone 15 и «День без забот». При этом уралочки уверены, что подарок должен стоить около 3,9 тысячи рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито».

«В топе самых желанных презентов лидируют цветы. Треть женщин (35%) хотели бы получить в этот день букет. Преподнести на 8 Марта цветы собираются большинство мужчин (44%)», — поделились аналитики.

32% женщин обрадуются украшениям, а еще 29% — косметике и парфюмерии. Следующие места в рейтинге занимают сертификат в СПА или салон красоты, а также деньги. При этом самыми практичными оказались девушки от 18 до 24 лет — 37% хотят получить именно этот подарок.

Что касается антирейтинга, то женщины считают, что на 8 Марта не стоит дарить товары для дома, книги, спортивные товары, бытовую технику или абонемент в фитнес. Несмотря на это, четверть женщин и 20% мужчин убеждены, что презент может быть любым, потому что главное — внимание.

По сравнению с прошлым годом предпочтения у прекрасного пола поменялись. Тогда екатеринбурженки хотели получить гаджеты, в основном iPhone 15. В топ входили день, когда мужчина полностью занимается домом, и запрос «выспаться».

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Екатеринбурженки традиционно больше всего хотели бы получить в Международный женский день цветы. Вторую строчку занимают ювелирные украшения, следом идут косметика и парфюмерия, хотя год назад в тройку входили iPhone 15 и «День без забот». При этом уралочки уверены, что подарок должен стоить около 3,9 тысячи рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито». «В топе самых желанных презентов лидируют цветы. Треть женщин (35%) хотели бы получить в этот день букет. Преподнести на 8 Марта цветы собираются большинство мужчин (44%)», — поделились аналитики. 32% женщин обрадуются украшениям, а еще 29% — косметике и парфюмерии. Следующие места в рейтинге занимают сертификат в СПА или салон красоты, а также деньги. При этом самыми практичными оказались девушки от 18 до 24 лет — 37% хотят получить именно этот подарок. Что касается антирейтинга, то женщины считают, что на 8 Марта не стоит дарить товары для дома, книги, спортивные товары, бытовую технику или абонемент в фитнес. Несмотря на это, четверть женщин и 20% мужчин убеждены, что презент может быть любым, потому что главное — внимание. По сравнению с прошлым годом предпочтения у прекрасного пола поменялись. Тогда екатеринбурженки хотели получить гаджеты, в основном iPhone 15. В топ входили день, когда мужчина полностью занимается домом, и запрос «выспаться».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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