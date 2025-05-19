В Екатеринбурге пройдет «Майская велопрогулка»: что нужно знать о ней

В Екатеринбурге 31 мая пройдет «Майская велопрогулка» (другое название — фестиваль «Веломай»). Чтобы поучаствовать в мероприятии, нужно заплатить организационный взнос — 500 рублей, в день старта — 600 рублей. Что еще известно о предстоящем событии — в материале URA.RU.
Все участники отправятся в путешествие от улицы Шефская, 116А, время старта свободное — с 7:00 до 12:00. Маршрутную карту выдадут с 28 по 30 мая в экипировочном центре «Энергия Спорта» (ул. Куйбышева, 175).
Всего будет четыре маршрута: на 16 км — подойдет для новичков и семей с детьми, на 32 км — с живописными полями, реками и озерами и участками без сложных подъемов, на 53 км — участки с асфальтом и грунтовкой, простые бездорожные отрезки, на 80 км — для выносливых велосипедистов. Какие конкретные участки будут на маршрутах, организаторы сообщат чуть позже.
Во время прогулки горожанам нужно останавливаться на контрольных точках, чтобы получить печать на карте. Там же можно отдохнуть, пополнить запасы воды, поучаствовать в активностях. В финале памятный значок об участии получат те, кто прошел все контрольные точки.
Организаторы советуют выбирать для участия комфортную одежду, которая не будет давить и сковывать движения. Лучше сделать выбор в пользу эластичных вещей и отказаться от широких штанов, джинс, открытых плеч — их могут натереть лямки от рюкзака. С собой следует взять аптечку, средство от клещей и комаров, головной убор, дождевик, воду, перекус, шлем можно надеть по желанию.
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