Трамвай с пассажирами сошел с рельсов на Уралмаше

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На место вызвали ремонтную бригаду
На место вызвали ремонтную бригаду Фото:

В Екатеринбурге возле «Белой башни» вечером 30 мая трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Движение на участке затруднено, рассказал URA.RU читатель.

«На Бакинских Комиссаров трамвай слетел с рельсов, пассажиров всех высадили. Никто не пострадал», — сказал собеседник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что на место выехала ремонтная бригада.

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В Екатеринбурге возле «Белой башни» вечером 30 мая трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Движение на участке затруднено, рассказал URA.RU читатель. «На Бакинских Комиссаров трамвай слетел с рельсов, пассажиров всех высадили. Никто не пострадал», — сказал собеседник. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что на место выехала ремонтная бригада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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