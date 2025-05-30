Трамвай с пассажирами сошел с рельсов на Уралмаше

На место вызвали ремонтную бригаду
В Екатеринбурге возле «Белой башни» вечером 30 мая трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Движение на участке затруднено, рассказал URA.RU читатель.
«На Бакинских Комиссаров трамвай слетел с рельсов, пассажиров всех высадили. Никто не пострадал», — сказал собеседник.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что на место выехала ремонтная бригада.
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