Путин наградил орденами наставников челябинских спортсменов

Два тренера из Челябинской области получили по ордену Почета за успехи своих подопечных. Соответствующий указа подписал президент России Владимир Путин.
«За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких достижений, наградить орденом Почета Новикову Татьяну Вячеславовну, тренера-преподавателя ОГБУ „Областная спортивная школа по водным видам спорта. Также наградить Уранова Михаила Николаевича, тренера по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту МБУ ‚Спортивная школа по адаптивным видам спорта города Челябинска‘, — говорится в тексте документа.
Татьяна Новикова — заслуженный тренер России, с 2014 года является наставник спортивной сборной команды России по плаванию (спорт ЛИН) и личный тренер трехкратной чемпионки Паралимпийских игр в Токио, многократной чемпионки мира и Европы Валерии Шабалиной.
Мастер спорта Михаил Уранов воспитал уже не одно поколение выдающихся пловцов. Среди них победитель Паралимпийских игр и неоднократный призер Паралимпиад, чемпионатов мира и Европы Альберт Бакаев; чемпион мира и Европы Дмитрий Черняев и другие выдающиеся спортсмены.
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