Владелец пермского затонувшего танкера оплатил штраф трудовой инспекции

Владелец пермского танкера «Волгонефть-212» оплатил штраф за несоблюдение правил охраны труда. Сумма наказания не уточняется.
«В ходе расследования выяснилось, что для экипажа судна не провели обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим. За это судовладелец получил административный штраф, который выплатил в полном объеме», — сообщает на сайте пресс-служба Госинспекции труда в Пермском крае.
ЧП с двумя затонувшими танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло в середине декабря прошлого года. В результате инцидента погиб один моряк, 13 членов экипажа были спасены. В воду попало около 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнение достигло побережья Анапы, Крыма и Севастополя. Сейчас в суде рассматриваются сразу несколько исков к «Кама Шиппинг».
2 марта URA.RU сообщало, что пермский владелец танкера «Волгонефть-212» судится сам с собой. ООО «Каматрансойл» направило иск о взыскании 200 млн рублей с ООО «Кама Шиппинг». Дело рассматривается в Арбитражном суде Пермского края.
Согласно данным из открытых источников, ООО «Кама Шиппинг» выступает эксплуатантом танкера «Волгонефть-212». ООО «Каматрансойл» является собственником судна, компанию частично контролирует учредитель — «Кама Шиппинг».
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