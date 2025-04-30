Сохранить семена и засадить сад: о чем писали свердловчане с фронта в годы войны. Фото, видео

В годы войны свердловские солдаты просили выслать им книги и бумагу на фронт

30 апреля 2025 в 23:08 Размер текста - 17 +

Фронтовики просили близких чаще им писать Фото: из архива АО «Почта России» новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Просьба родным сохранить семена, чтобы засадить сад, совет детям не бросать учебу и наказ всем беречь себя, — об этом свердловчане писали с фронта. Они просили высылать им книги, бумагу и мечтали о светлом будущем. Вместе с корреспондентом URA.RU письма времен Великой Отечественной войны изучили замдиректора по спецпроектам Музея истории Екатеринбурга Светлана Хайрутдинова и главный библиотекарь отдела краеведческой литературы библиотеки имени Белинского Валентина Рябухина. «Просят беречь себя, не жалеть денег на дрова или купить какие-то продукты. Интересуются, сколько им дают хлеба, муки. Есть письмо, где отец детям рекомендует семена сохранить, чтобы засадить сад. Кто-то дает советы и наставления. Например, дети подросткового возраста хотят бросить учебу и уйти работать на завод, и отец отговаривает, что завод никуда не денется, а образование получить обязательно нужно. Ну и, конечно, мечтают о лучшей жизни после войны, что после возвращения будут собираться вместе всей семьей», — рассказала Хайрутдинова. Часто письма с фронта приходили в виде треугольников Фото: из архива АО «Почта России» Чтобы поддержать своих родных в тылу, особенно в первые годы войны (1941—1942 годы), фронтовики высылают деньги. Многих это спасает от голода, особенно тех, кто живет в небольших городах. Рассказывают бойцы и об ужасах фашизма. «Описывает фронтовик, что в деревне 900 дворов было и что из всей деревни в живых осталось семь старушек. Что стариков и детей фашисты убили, а молодежь угнали в Германию», — добавляет Хайрутдинова. С конца 1943 года солдаты и офицеры начинают просить в письмах высылать им сказы Павла Бажова, сборники стихов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, романы Льва Толстого, прозу Ивана Гончарова. Так как для них книги становятся главными боевыми товарищами. Солдаты и офицеры отводят душу в чтении, возвращаясь таким образом хоть ненадолго к мирной жизни. В конце войны они начинают уже чаще просить учебную литературу — книги по истории, экономике. Активно помогают в этом свердловчанам сотрудники библиотеки Белинского. Книги они берут из так называемого «дублетного» фонда, где хранится литература на замену, и отправляют на фронт. Говорят, что таких писем было несколько сотен. Правда, в фонде сохранилось лишь 40. Письмо из Германии, 12 апреля 1945 года Фото: из архива библиотеки имени В. Г. Белинского «В библиотеке были специально выделены сотрудники, особенно одна из них — профорг, которые были ответственны за посылки книг, о которых спрашивали фронтовики, за ответы им. Сотрудники отправляли по почте связки книг, буквально, по 10-20 штук в одной посылке. Еще, кроме книг, фронтовики просили бумагу, на чем можно было бы писать, карандашиков, и девушки на свои деньги покупали все это, отправляли. И за это были отдельные благодарности», — объяснила Рябухина. Порой между фронтовиками и сотрудницами библиотеки завязывалась теплая переписка. «Девушки-то молодые в библиотеке работали, и солдаты молодые. Конечно, вместе с благодарностями, письмами они сообщали о том, что хотели бы ближе познакомиться, предположим, с Клавдией Скобелиной или с Валентиной Андриановной», — отметила собеседница агентства. Она также добавила, что фронтовики обещали обязательно приехать с победой и лично поблагодарить за помощь. Однако в библиотеке Белинского не сохранились данные, произошли ли эти долгожданные встречи. В фонде библиотеки Белинского хранится порядка 40 писем с фронта Фото: из архива библиотеки имени В. Г. Белинского Много писем адресовано Клавдии Скобелиной Фото: из архива библиотеки имени В. Г. Белинского Письмо из города Свердловска фронтовику, 8 мая 1943 года Фото: их архива АО «Почта России» Письмо с фронта родным в Верхний Тагил Свердловской области, 25 февраля 1944 года Фото: их архива АО «Почта России» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Просьба родным сохранить семена, чтобы засадить сад, совет детям не бросать учебу и наказ всем беречь себя, — об этом свердловчане писали с фронта. Они просили высылать им книги, бумагу и мечтали о светлом будущем. Вместе с корреспондентом URA.RU письма времен Великой Отечественной войны изучили замдиректора по спецпроектам Музея истории Екатеринбурга Светлана Хайрутдинова и главный библиотекарь отдела краеведческой литературы библиотеки имени Белинского Валентина Рябухина. «Просят беречь себя, не жалеть денег на дрова или купить какие-то продукты. Интересуются, сколько им дают хлеба, муки. Есть письмо, где отец детям рекомендует семена сохранить, чтобы засадить сад. Кто-то дает советы и наставления. Например, дети подросткового возраста хотят бросить учебу и уйти работать на завод, и отец отговаривает, что завод никуда не денется, а образование получить обязательно нужно. Ну и, конечно, мечтают о лучшей жизни после войны, что после возвращения будут собираться вместе всей семьей», — рассказала Хайрутдинова. Чтобы поддержать своих родных в тылу, особенно в первые годы войны (1941—1942 годы), фронтовики высылают деньги. Многих это спасает от голода, особенно тех, кто живет в небольших городах. Рассказывают бойцы и об ужасах фашизма. «Описывает фронтовик, что в деревне 900 дворов было и что из всей деревни в живых осталось семь старушек. Что стариков и детей фашисты убили, а молодежь угнали в Германию», — добавляет Хайрутдинова. С конца 1943 года солдаты и офицеры начинают просить в письмах высылать им сказы Павла Бажова, сборники стихов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, романы Льва Толстого, прозу Ивана Гончарова. Так как для них книги становятся главными боевыми товарищами. Солдаты и офицеры отводят душу в чтении, возвращаясь таким образом хоть ненадолго к мирной жизни. В конце войны они начинают уже чаще просить учебную литературу — книги по истории, экономике. Активно помогают в этом свердловчанам сотрудники библиотеки Белинского. Книги они берут из так называемого «дублетного» фонда, где хранится литература на замену, и отправляют на фронт. Говорят, что таких писем было несколько сотен. Правда, в фонде сохранилось лишь 40. «В библиотеке были специально выделены сотрудники, особенно одна из них — профорг, которые были ответственны за посылки книг, о которых спрашивали фронтовики, за ответы им. Сотрудники отправляли по почте связки книг, буквально, по 10-20 штук в одной посылке. Еще, кроме книг, фронтовики просили бумагу, на чем можно было бы писать, карандашиков, и девушки на свои деньги покупали все это, отправляли. И за это были отдельные благодарности», — объяснила Рябухина. Порой между фронтовиками и сотрудницами библиотеки завязывалась теплая переписка. «Девушки-то молодые в библиотеке работали, и солдаты молодые. Конечно, вместе с благодарностями, письмами они сообщали о том, что хотели бы ближе познакомиться, предположим, с Клавдией Скобелиной или с Валентиной Андриановной», — отметила собеседница агентства. Она также добавила, что фронтовики обещали обязательно приехать с победой и лично поблагодарить за помощь. Однако в библиотеке Белинского не сохранились данные, произошли ли эти долгожданные встречи.