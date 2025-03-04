Минтранс Прикамья передумал запускать речной маршрут до Оханска и Осы

Краевой минтранс: речной маршрут Пермь — Оханск — Оса в 2025 году не запустят
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Навигацию на линии Пермь — Оханск — Оса планировали открыть в июне
Навигацию на линии Пермь — Оханск — Оса планировали открыть в июне Фото:

Краевой минтранс не собирается запускать речной маршрут до Оханска и Осы в этом году. Сообщение о том, что рейс Пермь — Оханск — Оса начнется в июне, оказалось неверным, объяснили в минтрансе Пермского края. 

«В приказ, опубликованный на сайте министерства, внесли технические правки в расходную часть организации перевозок. Запуск этого маршрута возможен только после получения подтверждения от перевозчика, а на 2025 год такое подтверждение не получено», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на министерство транспорта. 

В предстоящем навигационном сезоне планируется продолжение пассажирских перевозок по четырем субсидируемым маршрутам, действовавшим в 2024 году.Также ожидается продление маршрута Пермь — Закамск до Краснокамска с использованием электросудна Ecocruiser.

Ранее URA.RU рассказывало о планах запуска в этом году речного маршрут Пермь — Оханск — Оса запланирован на июнь. Предполагалось, что навигация по этому направлению продлится до октября.

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Краевой минтранс не собирается запускать речной маршрут до Оханска и Осы в этом году. Сообщение о том, что рейс Пермь — Оханск — Оса начнется в июне, оказалось неверным, объяснили в минтрансе Пермского края.  «В приказ, опубликованный на сайте министерства, внесли технические правки в расходную часть организации перевозок. Запуск этого маршрута возможен только после получения подтверждения от перевозчика, а на 2025 год такое подтверждение не получено», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на министерство транспорта.  В предстоящем навигационном сезоне планируется продолжение пассажирских перевозок по четырем субсидируемым маршрутам, действовавшим в 2024 году.Также ожидается продление маршрута Пермь — Закамск до Краснокамска с использованием электросудна Ecocruiser. Ранее URA.RU рассказывало о планах запуска в этом году речного маршрут Пермь — Оханск — Оса запланирован на июнь. Предполагалось, что навигация по этому направлению продлится до октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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