Пермяк заплатил 240 тысяч рублей за убийство лося

В Пермском крае судебные приставы взыскали с браконьера 240 тысяч рублей. Пермяк охотился в Нытвенском районе, где застрелил трехгодовалого самца лося. Свидетелем инцидента стал местный охотовед. Он сообщил об этом в полицию.
«В ходе проверки была найдена туша убитого животного с двумя пулями. На месте происшествия также были изъяты также следы обуви и автомобиля», — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю на официальном сайте.
Личность браконьера установили быстро. Он свою вину не признавал, заявляя, что в этот день был на работе. Чтобы избежать наказания он даже предоставил в полицию карабин без остова затвора, выстрел без которого невозможен. Оказалось, что в тот день вместо обвиняемого на работу вышел его коллега. А экспертиза подтвердила факт убийства животного именно из этого, позже деактивированного, ружья.
Пермяка осудили по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». И обязали компенсировать ущерб, нанесенный природе. Он долго уклонялся от уплаты, пока ему не наложили арест на зарплату.
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