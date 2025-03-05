Одни из самых бюджетных букетов в ХМАО продаются в супермаркетах у дома. Прежде всего к Международному женскому дню в магазинах по доступным ценам можно найти тюльпаны.
«В „Магните“ и „Монетке“ тюльпаны продают по 89,8 рублей за штуку (букет из пяти цветков стоит 449 рублей), — следует из подборки telegram-канала „Ханты, деньги, нефтевышки“. В супермаркете „Пятерочка“ такой же букет обойдется в 459 рублей (без карты — 515 рублей).
Чуть дороже будут стоить тюльпаны в гипермаркетах «Лента». За букет из пяти тюльпанов просят 399 рублей. А в магазинах «Красное&Белое» к празднику продают китайские каланхое за 299 рублей.
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