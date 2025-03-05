05 марта 2025

Олимпийский чемпион из ХМАО ткнул палкой соперника во время забега на соревнованиях в Казани

Устюгов ткнул палкой соперника во время забега на чемпионате России
© Служба новостей «URA.RU»
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Устюгов и Большунов столкнулись во время спринта на соревнованиях в Казани
Устюгов и Большунов столкнулись во время спринта на соревнованиях в Казани Фото:

Участник чемпионата России по лыжным гонкам в Казани Александр Большунов обвинил соперника из ХМАО Сергея Устюгова в том, что он проколол ему мышцу во время полуфинального забега. Большунов «подрезал» Устюгова на лыжне, за что сначала получил палкой от соперника, а затем желтую карточку от судьи за нарушение правил и выбыл из спринта

«Во время полуфинального забега Большунов на повороте перестроился в лыжню Устюгова, после чего Сергей сперва чуть не потерял равновесие, а затем махнул палкой в сторону Александра. В итоге Большунов не сумел выйти в финал, а Устюгов стал победителем соревнований. Большунов получил желтую карточку», — пишет «Матч ТВ».

Однако уже в четверг Большунов отыгрался и взял золото во время гонки свободным стилем. Устюгов занял четвертое место, он отстал от соперника на 22,1 секунды, однако, несмотря на это, предложил сопернику забыть обиды.

«Нам с Саней давно уже пора зарыть топор войны, мы должны бороться на лыжне как соперники, уважающие друг друга, не пересекать никому лыжню. [Большунову стоит] бороться на финише так, как он это умеет. Кто на финиш приехал первым, тот и выиграл. Не надо козни на лыжне устраивать», — прокомментировал ситуацию позже Устюгов.

URA.RU попыталось получить комментарий у югорского спортсмена. Он на звонок журналиста не ответил.

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Участник чемпионата России по лыжным гонкам в Казани Александр Большунов обвинил соперника из ХМАО Сергея Устюгова в том, что он проколол ему мышцу во время полуфинального забега. Большунов «подрезал» Устюгова на лыжне, за что сначала получил палкой от соперника, а затем желтую карточку от судьи за нарушение правил и выбыл из спринта «Во время полуфинального забега Большунов на повороте перестроился в лыжню Устюгова, после чего Сергей сперва чуть не потерял равновесие, а затем махнул палкой в сторону Александра. В итоге Большунов не сумел выйти в финал, а Устюгов стал победителем соревнований. Большунов получил желтую карточку», — пишет «Матч ТВ». Однако уже в четверг Большунов отыгрался и взял золото во время гонки свободным стилем. Устюгов занял четвертое место, он отстал от соперника на 22,1 секунды, однако, несмотря на это, предложил сопернику забыть обиды. «Нам с Саней давно уже пора зарыть топор войны, мы должны бороться на лыжне как соперники, уважающие друг друга, не пересекать никому лыжню. [Большунову стоит] бороться на финише так, как он это умеет. Кто на финиш приехал первым, тот и выиграл. Не надо козни на лыжне устраивать», — прокомментировал ситуацию позже Устюгов. URA.RU попыталось получить комментарий у югорского спортсмена. Он на звонок журналиста не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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