Олимпийский чемпион из ХМАО ткнул палкой соперника во время забега на соревнованиях в Казани

Участник чемпионата России по лыжным гонкам в Казани Александр Большунов обвинил соперника из ХМАО Сергея Устюгова в том, что он проколол ему мышцу во время полуфинального забега. Большунов «подрезал» Устюгова на лыжне, за что сначала получил палкой от соперника, а затем желтую карточку от судьи за нарушение правил и выбыл из спринта
«Во время полуфинального забега Большунов на повороте перестроился в лыжню Устюгова, после чего Сергей сперва чуть не потерял равновесие, а затем махнул палкой в сторону Александра. В итоге Большунов не сумел выйти в финал, а Устюгов стал победителем соревнований. Большунов получил желтую карточку», — пишет «Матч ТВ».
Однако уже в четверг Большунов отыгрался и взял золото во время гонки свободным стилем. Устюгов занял четвертое место, он отстал от соперника на 22,1 секунды, однако, несмотря на это, предложил сопернику забыть обиды.
«Нам с Саней давно уже пора зарыть топор войны, мы должны бороться на лыжне как соперники, уважающие друг друга, не пересекать никому лыжню. [Большунову стоит] бороться на финише так, как он это умеет. Кто на финиш приехал первым, тот и выиграл. Не надо козни на лыжне устраивать», — прокомментировал ситуацию позже Устюгов.
URA.RU попыталось получить комментарий у югорского спортсмена. Он на звонок журналиста не ответил.
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