07 марта 2025
06 марта 2025

Заключенные ХМАО смогут заводить домашних животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Обеспечение животного будет полностью возложено на хозяина
Обеспечение животного будет полностью возложено на хозяина Фото:

В югорских исправительных колониях заключенным разрешили заводить домашних животных. В этот перечень попали кошки, рыбки, птицы и другие, сообщили в пресс-службе УФСИН России по ХМАО.

«В российских колониях теперь разрешено заводить кошек, птиц, рыбок и других питомцев… В югорских учреждениях заключенным также разрешается иметь питомцев», — рассказали в ведомстве SiTV.

Чтобы стать хозяином животного, заключенному будет необходимо получить разрешение администрации исправительного учреждения, согласованное с ветеринарной службой. При этом обеспечение животного будет полностью возложено на хозяина. Такое решение поможет социализации людей, находящихся в местах лишения свободы, однако пока в Югре нет таких случаев содержания питомцев.

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В югорских исправительных колониях заключенным разрешили заводить домашних животных. В этот перечень попали кошки, рыбки, птицы и другие, сообщили в пресс-службе УФСИН России по ХМАО. «В российских колониях теперь разрешено заводить кошек, птиц, рыбок и других питомцев… В югорских учреждениях заключенным также разрешается иметь питомцев», — рассказали в ведомстве SiTV. Чтобы стать хозяином животного, заключенному будет необходимо получить разрешение администрации исправительного учреждения, согласованное с ветеринарной службой. При этом обеспечение животного будет полностью возложено на хозяина. Такое решение поможет социализации людей, находящихся в местах лишения свободы, однако пока в Югре нет таких случаев содержания питомцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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