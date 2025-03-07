Заключенные ХМАО смогут заводить домашних животных

В югорских исправительных колониях заключенным разрешили заводить домашних животных. В этот перечень попали кошки, рыбки, птицы и другие, сообщили в пресс-службе УФСИН России по ХМАО.
«В российских колониях теперь разрешено заводить кошек, птиц, рыбок и других питомцев… В югорских учреждениях заключенным также разрешается иметь питомцев», — рассказали в ведомстве SiTV.
Чтобы стать хозяином животного, заключенному будет необходимо получить разрешение администрации исправительного учреждения, согласованное с ветеринарной службой. При этом обеспечение животного будет полностью возложено на хозяина. Такое решение поможет социализации людей, находящихся в местах лишения свободы, однако пока в Югре нет таких случаев содержания питомцев.
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