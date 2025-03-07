07 марта 2025

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО рядовым Андреем Завьяловым

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Церемония прощания и митинг состоятся 11 марта 2025 года
Церемония прощания и митинг состоятся 11 марта 2025 года Фото:

В ходе спецоперации на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики погиб рядовой из Прикамья Андрей Завьялов. Об этом сообщила администрация Сивинского муниципального округа.

«29 ноября 2024 года при выполнении специальных задач в ходе спецоперации на трагически погиб наш земляк Завьялов Андрей Викторович. Боец родился 7 февраля 1986 года. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — сказано в сообщении, опубликованном на странице округа в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим состоится 11 марта 2025 года в 12:00 часов. Митинг пройдет с 12:30 часов в Бубинском доме культуры по адресу: с. Буб, ул. Бубинская, д.19.

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В ходе спецоперации на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики погиб рядовой из Прикамья Андрей Завьялов. Об этом сообщила администрация Сивинского муниципального округа. «29 ноября 2024 года при выполнении специальных задач в ходе спецоперации на трагически погиб наш земляк Завьялов Андрей Викторович. Боец родился 7 февраля 1986 года. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — сказано в сообщении, опубликованном на странице округа в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим состоится 11 марта 2025 года в 12:00 часов. Митинг пройдет с 12:30 часов в Бубинском доме культуры по адресу: с. Буб, ул. Бубинская, д.19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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