С начала года пермяков, паркующихся на газонах, оштрафовали на миллион

В Перми за семь месяцев 2025 года более тысячи автомобилистов были оштрафованы за парковку на газонах. С января по июль на нарушителей составили более 1,1 тысячи протоколов.
«Из общего числа дел уже рассмотрели 958. В результате 944 водителя привлечены к административной ответственности. Общая сумма всех штрафов за этот период составила 1,1 млн рублей», — пишет Business Class со ссылкой на городскую администрацию.
На сегодняшний день взыскано 702 тысячи рублей, включая оплату штрафов прошлых периодов. Для принудительного взыскания задолженностей 181 дело передали судебным приставам. Кроме того, за несвоевременную оплату штрафов составили еще 116 протоколов по статье об уклонении от административного наказания.
