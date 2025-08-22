С начала года пермяков, паркующихся на газонах, оштрафовали на миллион

В Перми за парковку на газонах оштрафовали более тысячи водителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На сегодняшний день с водителей уже взыскано 702 тысячи рублей
На сегодняшний день с водителей уже взыскано 702 тысячи рублей Фото:

В Перми за семь месяцев 2025 года более тысячи автомобилистов были оштрафованы за парковку на газонах. С января по июль на нарушителей составили более 1,1 тысячи протоколов.

«Из общего числа дел уже рассмотрели 958. В результате 944 водителя привлечены к административной ответственности. Общая сумма всех штрафов за этот период составила 1,1 млн рублей», — пишет Business Class со ссылкой на городскую администрацию.

На сегодняшний день взыскано 702 тысячи рублей, включая оплату штрафов прошлых периодов. Для принудительного взыскания задолженностей 181 дело передали судебным приставам. Кроме того, за несвоевременную оплату штрафов составили еще 116 протоколов по статье об уклонении от административного наказания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми за семь месяцев 2025 года более тысячи автомобилистов были оштрафованы за парковку на газонах. С января по июль на нарушителей составили более 1,1 тысячи протоколов. «Из общего числа дел уже рассмотрели 958. В результате 944 водителя привлечены к административной ответственности. Общая сумма всех штрафов за этот период составила 1,1 млн рублей», — пишет Business Class со ссылкой на городскую администрацию. На сегодняшний день взыскано 702 тысячи рублей, включая оплату штрафов прошлых периодов. Для принудительного взыскания задолженностей 181 дело передали судебным приставам. Кроме того, за несвоевременную оплату штрафов составили еще 116 протоколов по статье об уклонении от административного наказания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...