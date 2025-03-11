Челябинская ЛДПР предложила привлечь ветеранов СВО к борьбе с паводками в УрФО

Челябинский депутат Пашин предложил усилить отряды по борьбе ЧС ветеранами СВО

Лидер фракции ЛДПР в челябинском парламенте Виталий Пашин предложил задействовать участников спецоперации в волонтерских отрядах Фото: пресс-служба ЛДПР

В преддверии паводкового сезона в Челябинской области ЛДПР предложила сформировать волонтерские отряды с участием ветеранов СВО. Об этом заявил лидер фракции либерал-демократов в заксобрании региона Виталий Пашин. Он также предложил распространить эту практику на весь Урал.

«Убежден, опыт этих людей будет очень полезен. Тем более, когда речь идет о необходимости оперативного и скоординированного реагирования на критические ситуации», — объяснил политик свою инициативу. Предложив также масштабировать практику вовлечения ассоциаций участников СВО в работу волонтерских групп на все регионы УрФО. То есть создать межрегиональный волонтерский центр, который будет задействован в борьбе с ЧС на Урале.

«В законодательной базе уральских регионов есть законы, которые регулируют деятельность добровольной пожарной охраны и обеспечивают ей финансирование из областных и муниципальных бюджетов. Полагаю, можно принять аналогичный закон Челябинской области о добровольной антипаводковой охране. Это позволит на условиях софинансирования из бюджетов двух уровней привлечь региональные объединения участников СВО к борьбе с подтоплениями в муниципалитетах нашего региона», — пояснил депутат.

По мнению политолога Дмитрия Нечаева, инициатива выглядит многообещающе. Она станет хорошим полем для самореализации ветеранов. Пусть их участие будет носить временный характер, но оно даст всем заинтересованным сторонам основания к поиску будущих системных проектов.

«Кроме того, профессиональные военнослужащие обеспечат результат, ведь у них имеется опыт слаженной работы в предельно экстремальных условиях. Кстати, такая помощь специалистам МЧС и других профильных ведомств, участвующих в профилактике и ликвидации ЧС, явно будет к месту и ко времени», — уверен Нечаев.

Предложение ЛДПР нужно распространять не только на субъекты Уральского федерального округа, но и на все регионы, где угроза наводнений возникает регулярно, считает также политолог Борис Григорьев.

«Это повысит эффективность добровольцев, которые помогают профессиональным спасателям и гражданам, оказавшимся в зоне паводков», — подытожил эксперт.

Риски раннего начала весеннего паводка в Челябинской области выросли из-за теплой зимы. Областные власти уже дали указания подготовить планы по безопасному пропуску паводковых вод, включая меры по ослаблению льда. Также губернатор Алексей Текслер дал команду подготовить все пункты временного размещения жителей, проверить системы оповещения и работу транспортной инфраструктуры.