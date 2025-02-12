Челябинский губернатор Текслер поручил устранить угрозу раннего паводка

12 февраля 2025 в 16:37 Размер текста - 17 +

Текплая погода повышает риски раннего паводка в Челябинской области (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за теплой зимней погоды в Челябинской области повышаются риски раннего начала весеннего паводка. Губернатор региона Алексей Текслер поручил устранить возможные угрозы, начав предпринимать превентивные меры уже сегодня, сообщили в пресс-службе правительства области. «Главная задача — обеспечить безопасность людей, предотвратить чрезвычайные ситуации и минимизировать ущерб от природных факторов. Уверен, что мы справимся, если каждый будет ответственно работать на своем направлении», — отметил Текслер. Глава региона подчеркнул, что нужно начать готовиться к периоду паводка уже сейчас. Так, он дал поручения подготовить планы по безопасному пропуску паводковых вод, включая меры по ослаблению льда. Кроме того, губернатор дал команду подготовить все пункты временного размещения жителей, проверить системы оповещения и проверить работу транспортной инфраструктуры. Из-за обильных осадков летом 2024 года в Челябинской области начался большой паводок, в результате которого оказались подтоплены ряд территорий. В регионе смыло путепроводы и дамбы, оказались затоплены тысячи домовладений. В некоторых населенных пунктах были введены режимы ЧС, людей снимали с домов и направляли в пункты временного размещения. Сотням челябинцев произвели выплаты из-за утраты имущества и жилья. Последствия паводка устраняются до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за теплой зимней погоды в Челябинской области повышаются риски раннего начала весеннего паводка. Губернатор региона Алексей Текслер поручил устранить возможные угрозы, начав предпринимать превентивные меры уже сегодня, сообщили в пресс-службе правительства области. «Главная задача — обеспечить безопасность людей, предотвратить чрезвычайные ситуации и минимизировать ущерб от природных факторов. Уверен, что мы справимся, если каждый будет ответственно работать на своем направлении», — отметил Текслер. Глава региона подчеркнул, что нужно начать готовиться к периоду паводка уже сейчас. Так, он дал поручения подготовить планы по безопасному пропуску паводковых вод, включая меры по ослаблению льда. Кроме того, губернатор дал команду подготовить все пункты временного размещения жителей, проверить системы оповещения и проверить работу транспортной инфраструктуры. Из-за обильных осадков летом 2024 года в Челябинской области начался большой паводок, в результате которого оказались подтоплены ряд территорий. В регионе смыло путепроводы и дамбы, оказались затоплены тысячи домовладений. В некоторых населенных пунктах были введены режимы ЧС, людей снимали с домов и направляли в пункты временного размещения. Сотням челябинцев произвели выплаты из-за утраты имущества и жилья. Последствия паводка устраняются до сих пор.