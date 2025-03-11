Свердловские VIP пришли с цветами к памятнику танкистам-добровольцам в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге власти возложили цветы к памятнику воинам-танкистам
© Служба новостей «URA.RU»
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11 марта - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса
11 марта - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, представители свердловского правительства и заксобрания, а также власти Екатеринбурга в день народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса возложили цветы к памятнику воинам-танкистам в Екатеринбурге. Фото и видео публикует пресс-служба полпредства.

«... Артём Жога принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге. УДТК — уникальное подразделение, аналогов которому в мире не существовало. Он был создан в 1943 году по инициативе коллективов танкостроителей трёх областей: Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермский край). Абсолютно всё — от техники до обмундирования — было приобретено на средства жителей регионов», — рассказали в полпредстве.

В церемонии также приняли участие политический вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, а также члены областного правительства, общественники, представители командования ЦВО, местной администрации и ветераны. Сначала участники траурной церемонии почтили память воинов минутой молчания, а затем рота почётного караула прошла возле памятника торжественным маршем.

Память погибших воинов почтили минутой молчания
Память погибших воинов почтили минутой молчания
Фото:
Также прошла рота почетного караула
Также прошла рота почетного караула
Фото:

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, представители свердловского правительства и заксобрания, а также власти Екатеринбурга в день народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса возложили цветы к памятнику воинам-танкистам в Екатеринбурге. Фото и видео публикует пресс-служба полпредства. «... Артём Жога принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге. УДТК — уникальное подразделение, аналогов которому в мире не существовало. Он был создан в 1943 году по инициативе коллективов танкостроителей трёх областей: Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермский край). Абсолютно всё — от техники до обмундирования — было приобретено на средства жителей регионов», — рассказали в полпредстве. В церемонии также приняли участие политический вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, а также члены областного правительства, общественники, представители командования ЦВО, местной администрации и ветераны. Сначала участники траурной церемонии почтили память воинов минутой молчания, а затем рота почётного караула прошла возле памятника торжественным маршем.
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