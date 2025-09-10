Северяне массово едут учиться в Свердловскую область на медиков и уезжают обратно

На учебу в Серовский филиал Свердловского медколледжа активно приезжают абитуриенты из ХМАО и ЯНАО, тем самым создавая конкуренцию местным в борьбе за бюджетные места. При этом приезжие студенты после окончания учебы не остаются работать в Свердловской области, а уезжают к себе домой, рассказала URA.RU выпускница медколледжа Александра.
«Из ХМАО и ЯНАО к нас массово приезжают учиться. У нас, во-первых, дешевле учиться и поступить на бюджет проще, так как ниже проходной балл. Потом они возвращаются, работают по специальности. Там им дают северные подъемные, надбавочные», — поделилась с корреспондентом URA.RU молодой медик в ходе общения на форуме профсоюза.
Также по наблюдениям девушки, половина потока не остается работать по специальности. По ее словам, учебу в медицинском колледже за таких студентов выбирают родители.
Как ранее заявляла экс-заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, молодые медики не хотят работать участковым терапевтом, а предпочитают работать косметологами. По ее словам, в регионе не хватает акушеров-гинекологов, анестезиологов, хирургов, неонатологов и других специалистов. Тогда чиновница заявила, что не помешало бы вернуть советскую систему распределения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!