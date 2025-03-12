В Пермском крае матери погибшего на СВО бойца помогли оформить удостоверение. Фото

В Пермском крае матери, погибшего на СВО бойца, помогли оформить удостоверение
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина проживает в Губахе
Женщина проживает в Губахе Фото:

В Пермском крае мать, чей сын погиб на СВО, добилась восстановления прав. Женщина проживает в Губахе. Длительное время ей отказывали в выдаче удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий. Вопрос решился только после вмешательства Министерства обороны РФ.

«Женщина рассказала, что ее сын погиб в январе 2023 года в зоне боевых действий в звании старшины. Несмотря на хождения по чиновникам, документы ей так и не выдали, причины у этого были разные. Мы сразу же направили запрос в федеральное ведомство. В Минобороны сообщили, что участие Андрея Владимировича в СВО официально подтверждено», — сообщил депутат Госдумы Роман Водянов в соцсети «ВКонтакте».

Женщине отказывали по разным причинам
Женщине отказывали по разным причинам
Фото:

По словам депутата, военкомат должен в ближайшее время оформить удостоверение. В результате чего, семья получит положенную поддержку.

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В Пермском крае мать, чей сын погиб на СВО, добилась восстановления прав. Женщина проживает в Губахе. Длительное время ей отказывали в выдаче удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий. Вопрос решился только после вмешательства Министерства обороны РФ. «Женщина рассказала, что ее сын погиб в январе 2023 года в зоне боевых действий в звании старшины. Несмотря на хождения по чиновникам, документы ей так и не выдали, причины у этого были разные. Мы сразу же направили запрос в федеральное ведомство. В Минобороны сообщили, что участие Андрея Владимировича в СВО официально подтверждено», — сообщил депутат Госдумы Роман Водянов в соцсети «ВКонтакте». По словам депутата, военкомат должен в ближайшее время оформить удостоверение. В результате чего, семья получит положенную поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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