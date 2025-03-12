СК возбудил дело из-за массового отравления в детсаду Екатеринбурга, начальство требует отчета

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело из-за массового отравления от кишечной инфекции в детском саду №48 Екатеринбурга. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о ходе расследования, сообщили в пресс-службе СК.
«В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написали следователи в своем telegram-канале.
Садик закрыли еще 4 марта после 67 случаев заражения ОРВИ, а открыть должны были 11 марта. 8 марта URA.RU писало о проведении в учреждении санобработки. Однако детсад до сих пор закрыт, так как Роспотребнадзор выявил 16 случаев заражения сальмонеллезом. Источником заражения могли стать сырое куриное яйцо или мясо птицы.
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