Самолет спецпосланника Трампа пересек границу России

Самолет, на борту которого находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, пересек границу Российской Федерации. Об этом стало известно из данных онлайн-сервиса для отслеживания воздушного движения Flightradar.
«Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа пересек границу с РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на Flightradar. Уиткофф направляется в Россию в рамках запланированной дипломатической миссии, целью которой является обсуждение ряда двусторонних вопросов между США и Россией. Детали и конкретные темы встреч, которые предстоит провести Уиткоффу в России, пока не разглашаются.
Стив Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, встречался с президентом России Владимиром Путиным в феврале текущего года. Это завершилось освобождением американца Марка Фогеля из российского заключения. Планируемая встреча Уиткоффа с Путиным 13 марта приурочена к серии международных переговоров, включая встречи украинских и американских чиновников в Саудовской Аравии.
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