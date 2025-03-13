Самолет спецпосланника Трампа пересек границу России

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Спецпосланник Трампа летит в Россию
Спецпосланник Трампа летит в Россию Фото:
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Самолет, на борту которого находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, пересек границу Российской Федерации. Об этом стало известно из данных онлайн-сервиса для отслеживания воздушного движения Flightradar.

«Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа пересек границу с РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на Flightradar. Уиткофф направляется в Россию в рамках запланированной дипломатической миссии, целью которой является обсуждение ряда двусторонних вопросов между США и Россией. Детали и конкретные темы встреч, которые предстоит провести Уиткоффу в России, пока не разглашаются.

Стив Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, встречался с президентом России Владимиром Путиным в феврале текущего года. Это завершилось освобождением американца Марка Фогеля из российского заключения. Планируемая встреча Уиткоффа с Путиным 13 марта приурочена к серии международных переговоров, включая встречи украинских и американских чиновников в Саудовской Аравии.

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Самолет, на борту которого находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, пересек границу Российской Федерации. Об этом стало известно из данных онлайн-сервиса для отслеживания воздушного движения Flightradar. «Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа пересек границу с РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на Flightradar. Уиткофф направляется в Россию в рамках запланированной дипломатической миссии, целью которой является обсуждение ряда двусторонних вопросов между США и Россией. Детали и конкретные темы встреч, которые предстоит провести Уиткоффу в России, пока не разглашаются. Стив Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, встречался с президентом России Владимиром Путиным в феврале текущего года. Это завершилось освобождением американца Марка Фогеля из российского заключения. Планируемая встреча Уиткоффа с Путиным 13 марта приурочена к серии международных переговоров, включая встречи украинских и американских чиновников в Саудовской Аравии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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