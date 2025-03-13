Трамп пригрозил Европе пошлинами на ее спиртные напитки

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести высокие пошлины на европейские спиртные напитки в ответ на налоговую политику Европейского союза, направленную против американского виски. По его словам, пошлины на алкогольную продукцию достигнут 200%.
«Только что [ЕС] ввел неприятный 50% тариф на виски. Если этот тариф не будет немедленно отменен, США вскоре введут 200% тариф на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран, представленных в ЕС. Это станет отличной новостью для винного и шампанского бизнеса в США», — заявил президент США. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Также Трамп назвал Европейский Союз одной из самых враждебных и агрессивных налоговых и тарифных структур в мире. Он выразил мнение, что ЕС создали исключительно, чтобы пользоваться США.
Ранее США ввели 25% тарифы на импорт стали и алюминия. С первого апреля Европейский Союз торговые контрмеры в отношении американских товаров на общую сумму до 26 миллиардов евро.
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