Трамп пригрозил Европе пошлинами на ее спиртные напитки

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Трамп намерен ввести пошлины в 200% на спиртные напитки из Европы в ответ на тарифы на виски из США
Трамп намерен ввести пошлины в 200% на спиртные напитки из Европы в ответ на тарифы на виски из США Фото:

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести высокие пошлины на европейские спиртные напитки в ответ на налоговую политику Европейского союза, направленную против американского виски. По его словам, пошлины на алкогольную продукцию достигнут 200%.

«Только что [ЕС] ввел неприятный 50% тариф на виски. Если этот тариф не будет немедленно отменен, США вскоре введут 200% тариф на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран, представленных в ЕС. Это станет отличной новостью для винного и шампанского бизнеса в США», — заявил президент США. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Также Трамп назвал Европейский Союз одной из самых враждебных и агрессивных налоговых и тарифных структур в мире. Он выразил мнение, что ЕС создали исключительно, чтобы пользоваться США.

Ранее США ввели 25% тарифы на импорт стали и алюминия. С первого апреля Европейский Союз торговые контрмеры в отношении американских товаров на общую сумму до 26 миллиардов евро.

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Президент США Дональд Трамп угрожает ввести высокие пошлины на европейские спиртные напитки в ответ на налоговую политику Европейского союза, направленную против американского виски. По его словам, пошлины на алкогольную продукцию достигнут 200%. «Только что [ЕС] ввел неприятный 50% тариф на виски. Если этот тариф не будет немедленно отменен, США вскоре введут 200% тариф на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран, представленных в ЕС. Это станет отличной новостью для винного и шампанского бизнеса в США», — заявил президент США. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Также Трамп назвал Европейский Союз одной из самых враждебных и агрессивных налоговых и тарифных структур в мире. Он выразил мнение, что ЕС создали исключительно, чтобы пользоваться США. Ранее США ввели 25% тарифы на импорт стали и алюминия. С первого апреля Европейский Союз торговые контрмеры в отношении американских товаров на общую сумму до 26 миллиардов евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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