13 марта 2025

В Перми открывается шокирующая выставка «анатомических редкостей»

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Кунсткамера откроется в пермском ТРК (архивное фото)
Кунсткамера откроется в пермском ТРК (архивное фото) Фото:

В Перми открывается выставка в стиле Кунсткамеры. Организаторы обещают показать более 70 экспонатов анатомических редкостей, которые могут вызвать шок.

«Выставка анатомических редкостей в традициях Кунсткамеры Петра I. Более 70 экспонатов. Экспонаты могут вызывать шок, но они имеют очень важный познавательный аспект не только для специалистов, но и для студентов и школьников. В первую очередь выставка служит пропаганде здорового образа жизни», — говорится на сайте проекта. На выставке наглядно продемонстрируют, как на организм человека могут влиять курение, алкоголизм и наркомания.

Второй частью экспозиции станет собрание восковых фигур. Всего из будет 37 штук. Это скульптуры киногероев, а также реальных исторических личностей. Откроется выставка 15 марта в ТРК «Семья».

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В Перми открывается выставка в стиле Кунсткамеры. Организаторы обещают показать более 70 экспонатов анатомических редкостей, которые могут вызвать шок. «Выставка анатомических редкостей в традициях Кунсткамеры Петра I. Более 70 экспонатов. Экспонаты могут вызывать шок, но они имеют очень важный познавательный аспект не только для специалистов, но и для студентов и школьников. В первую очередь выставка служит пропаганде здорового образа жизни», — говорится на сайте проекта. На выставке наглядно продемонстрируют, как на организм человека могут влиять курение, алкоголизм и наркомания. Второй частью экспозиции станет собрание восковых фигур. Всего из будет 37 штук. Это скульптуры киногероев, а также реальных исторических личностей. Откроется выставка 15 марта в ТРК «Семья».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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