В Перми открывается шокирующая выставка «анатомических редкостей»

В Перми открывается выставка в стиле Кунсткамеры. Организаторы обещают показать более 70 экспонатов анатомических редкостей, которые могут вызвать шок.
«Выставка анатомических редкостей в традициях Кунсткамеры Петра I. Более 70 экспонатов. Экспонаты могут вызывать шок, но они имеют очень важный познавательный аспект не только для специалистов, но и для студентов и школьников. В первую очередь выставка служит пропаганде здорового образа жизни», — говорится на сайте проекта. На выставке наглядно продемонстрируют, как на организм человека могут влиять курение, алкоголизм и наркомания.
Второй частью экспозиции станет собрание восковых фигур. Всего из будет 37 штук. Это скульптуры киногероев, а также реальных исторических личностей. Откроется выставка 15 марта в ТРК «Семья».
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