Пенсионер из Перми неделю ходил с инфарктом, принимая его за остеохондроз

Пермские врачи обнаружили инфаркт миокарда у 67-летнего мужчины во время диспансеризации. Об этом сообщает сайт краевого министерства здравоохранения.
«Житель Закамска жаловался на боли в спине. Боль не уходила больше недели, тогда мужчина вспомнил, что у него есть возможность пройти диспансеризацию — быстро попасть к врачу и показать свою „больную спину“. ЭКГ показало признаки инфаркта», — сообщает ведомство.
Врачи вызвали скорую и экстренно госпитализировали мужчину. Исследование подтвердило поражение коронарных артерий сердца, и хирурги провели экстренную операцию. В настоящее время пациент уже выписан и находится под наблюдением кардиолога.
Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье врачи впервые приняли роды у пациентки с дефибриллятором, имплантированным в сердце. Дефибриллятор на время операции отключали, а позже — снова запустили.
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