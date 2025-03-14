Пенсионер из Перми неделю ходил с инфарктом, принимая его за остеохондроз

Пермские врачи обнаружили инфаркт у мужчины во время диспансеризации
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Боли в спине могут оказаться инфарктом миокарда
Боли в спине могут оказаться инфарктом миокарда Фото:

Пермские врачи обнаружили инфаркт миокарда у 67-летнего мужчины во время диспансеризации. Об этом сообщает сайт краевого министерства здравоохранения.

«Житель Закамска жаловался на боли в спине. Боль не уходила больше недели, тогда мужчина вспомнил, что у него есть возможность пройти диспансеризацию — быстро попасть к врачу и показать свою „больную спину“. ЭКГ показало признаки инфаркта», — сообщает ведомство.

Врачи вызвали скорую и экстренно госпитализировали мужчину. Исследование подтвердило поражение коронарных артерий сердца, и хирурги провели экстренную операцию. В настоящее время пациент уже выписан и находится под наблюдением кардиолога.

Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье врачи впервые приняли роды у пациентки с дефибриллятором, имплантированным в сердце. Дефибриллятор на время операции отключали, а позже — снова запустили. 

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Пермские врачи обнаружили инфаркт миокарда у 67-летнего мужчины во время диспансеризации. Об этом сообщает сайт краевого министерства здравоохранения. «Житель Закамска жаловался на боли в спине. Боль не уходила больше недели, тогда мужчина вспомнил, что у него есть возможность пройти диспансеризацию — быстро попасть к врачу и показать свою „больную спину“. ЭКГ показало признаки инфаркта», — сообщает ведомство. Врачи вызвали скорую и экстренно госпитализировали мужчину. Исследование подтвердило поражение коронарных артерий сердца, и хирурги провели экстренную операцию. В настоящее время пациент уже выписан и находится под наблюдением кардиолога. Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье врачи впервые приняли роды у пациентки с дефибриллятором, имплантированным в сердце. Дефибриллятор на время операции отключали, а позже — снова запустили. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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