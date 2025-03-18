На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин остро высказался о поведении западных стран в экономической и политической сферах. Путин обратил внимание на то, что Запад часто пренебрегает установленными нормами права.
«Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, [говорят]: „Делаем так“. Извините, блин! Я иногда говорил [западным визави] — но так же нельзя, это противоречит [нормам]. „Ну ничего, что противоречит, так целесообразно“. Вот и все», — сказал Путин. Его слова транслировал канал «Россия 24».
Президент также критиковал действия Запада в экономической сфере. По его словам, там «грубо, нецивилизованно» все замораживают и отбирают.
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