Путин чуть не выругался в прямом эфире, вспоминая Запад. Видео

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Путин сказал, что Запад пренебрегает нормами права
Путин сказал, что Запад пренебрегает нормами права Фото:
новость из сюжета
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На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин остро высказался о поведении западных стран в экономической и политической сферах. Путин обратил внимание на то, что Запад часто пренебрегает установленными нормами права.

«Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, [говорят]: „Делаем так“. Извините, блин! Я иногда говорил [западным визави] — но так же нельзя, это противоречит [нормам]. „Ну ничего, что противоречит, так целесообразно“. Вот и все», — сказал Путин. Его слова транслировал канал «Россия 24».

Президент также критиковал действия Запада в экономической сфере. По его словам, там «грубо, нецивилизованно» все замораживают и отбирают.

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На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин остро высказался о поведении западных стран в экономической и политической сферах. Путин обратил внимание на то, что Запад часто пренебрегает установленными нормами права. «Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, [говорят]: „Делаем так“. Извините, блин! Я иногда говорил [западным визави] — но так же нельзя, это противоречит [нормам]. „Ну ничего, что противоречит, так целесообразно“. Вот и все», — сказал Путин. Его слова транслировал канал «Россия 24». Президент также критиковал действия Запада в экономической сфере. По его словам, там «грубо, нецивилизованно» все замораживают и отбирают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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