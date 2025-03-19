ВС РФ уничтожили под Константиновкой бронеавтомобиль с наемниками

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При переброске под Константиновку ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников
При переброске под Константиновку ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные Российской Федерации уничтожили бронеавтомобиль с группой иностранных наемников Вооруженных сил Украины под Константиновкой в ДНР. Об этом сообщают российские силовые структуры. Инцидент произошел при попытке наемников передвинуться к линии фронта.

«Под Константиновкой операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии уничтожили бронеавтомобиль ВСУ вместе с десантом, который должен был довести их до позиций. Согласно перехватам, внутри был иностранный контингент», — сообщили в силовых структурах. Передает ТАСС. 

В феврале ВСУ направили группу польских наемников на передовую линию в районе Константиновки. По сообщениям, данные наемники выделяются высоким уровнем подготовки и оснащения. Ситуация на линиях фронта в зоне восточно-украинского конфликта стала более напряженной, в частности, после того как войска РФ вошли в населенный пункт Ивано-Дарьевка, также находящийся в ДНР. 

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Военные Российской Федерации уничтожили бронеавтомобиль с группой иностранных наемников Вооруженных сил Украины под Константиновкой в ДНР. Об этом сообщают российские силовые структуры. Инцидент произошел при попытке наемников передвинуться к линии фронта. «Под Константиновкой операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии уничтожили бронеавтомобиль ВСУ вместе с десантом, который должен был довести их до позиций. Согласно перехватам, внутри был иностранный контингент», — сообщили в силовых структурах. Передает ТАСС.  В феврале ВСУ направили группу польских наемников на передовую линию в районе Константиновки. По сообщениям, данные наемники выделяются высоким уровнем подготовки и оснащения. Ситуация на линиях фронта в зоне восточно-украинского конфликта стала более напряженной, в частности, после того как войска РФ вошли в населенный пункт Ивано-Дарьевка, также находящийся в ДНР. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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