Военные Российской Федерации уничтожили бронеавтомобиль с группой иностранных наемников Вооруженных сил Украины под Константиновкой в ДНР. Об этом сообщают российские силовые структуры. Инцидент произошел при попытке наемников передвинуться к линии фронта.
«Под Константиновкой операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии уничтожили бронеавтомобиль ВСУ вместе с десантом, который должен был довести их до позиций. Согласно перехватам, внутри был иностранный контингент», — сообщили в силовых структурах. Передает ТАСС.
В феврале ВСУ направили группу польских наемников на передовую линию в районе Константиновки. По сообщениям, данные наемники выделяются высоким уровнем подготовки и оснащения. Ситуация на линиях фронта в зоне восточно-украинского конфликта стала более напряженной, в частности, после того как войска РФ вошли в населенный пункт Ивано-Дарьевка, также находящийся в ДНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.