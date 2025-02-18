Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили группу польских наемников к линии фронта в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
«На одном из участков константиновского направления противник разместил поляков. Это довольно большая группа», — сообщили ТАСС в силовых структурах. Там отметили, что польские наемники обладают хорошей подготовкой и снаряжением.
Напряженность на фронтах в зоне конфликта на востоке Украины усиливается, особенно после того как ВС РФ зашли в населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. О продвижении российских штурмовых подразделений сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, сейчас ВС РФ «планомерно продвигаются» к городу Северску.
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