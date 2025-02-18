ВСУ перебросили группу польских наемников под Константиновку в ДНР

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На одном из участков константиновского направления находится большая группа польских наемников
На одном из участков константиновского направления находится большая группа польских наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили группу польских наемников к линии фронта в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

«На одном из участков константиновского направления противник разместил поляков. Это довольно большая группа», — сообщили ТАСС в силовых структурах. Там отметили, что польские наемники обладают хорошей подготовкой и снаряжением.

Напряженность на фронтах в зоне конфликта на востоке Украины усиливается, особенно после того как ВС РФ зашли в населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. О продвижении российских штурмовых подразделений сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, сейчас ВС РФ «планомерно продвигаются» к городу Северску.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили группу польских наемников к линии фронта в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили представители российских силовых структур. «На одном из участков константиновского направления противник разместил поляков. Это довольно большая группа», — сообщили ТАСС в силовых структурах. Там отметили, что польские наемники обладают хорошей подготовкой и снаряжением. Напряженность на фронтах в зоне конфликта на востоке Украины усиливается, особенно после того как ВС РФ зашли в населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. О продвижении российских штурмовых подразделений сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, сейчас ВС РФ «планомерно продвигаются» к городу Северску.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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