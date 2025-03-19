На горнолыжном курорте Губаха погиб известный ученый и эколог из Коми

На горнолыжном курорте «Губаха» произошел несчастный случай. После столкновения на склоне умер ученый и эколог Юрий Паутов из Республики Коми.
«Курорт предпринял все меры помощи и оказал все необходимое содействие сопровождающим и правоохранительных органам. В настоящее время ждем официальных результатов судебно-медицинской экспертизы. Возможно, причиной произошедшего стал сердечный приступ», — рассказали URA.RU в пресс-службе курорта.
Его смерть также подтвердила супруга — Наталья Паутова. Женщина написала, что всю информацию о похоронах сообщит позже.
«Сегодня погиб мой муж, Паутов Юрий Анатольевич. Кто молится — прошу молитв. Пока ничего не знаю», — написала она в соцсети «ВКонтакте».
Юрий Паутов окончил пермскую школу. Однако всю жизнь проработал в Сыктывкаре в научном центре УрО РАН. Начинал карьеру с должности младшего научного сотрудника, затем стал заведующим отдела. С 2013 года был также директором Фонда «Серебряная тайга»* (признан иностранным агентом на территории РФ).
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