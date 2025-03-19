На горнолыжном курорте Губаха погиб известный ученый и эколог из Коми

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Возможно, причиной произошедшего стал сердечный приступ
Возможно, причиной произошедшего стал сердечный приступ Фото:

На горнолыжном курорте «Губаха» произошел несчастный случай. После столкновения на склоне умер ученый и эколог Юрий Паутов из Республики Коми.

«Курорт предпринял все меры помощи и оказал все необходимое содействие сопровождающим и правоохранительных органам. В настоящее время ждем официальных результатов судебно-медицинской экспертизы. Возможно, причиной произошедшего стал сердечный приступ», — рассказали URA.RU в пресс-службе курорта.

Его смерть также подтвердила супруга — Наталья Паутова. Женщина написала, что всю информацию о похоронах сообщит позже. 

«Сегодня погиб мой муж, Паутов Юрий Анатольевич. Кто молится — прошу молитв. Пока ничего не знаю», — написала она в соцсети «ВКонтакте». 

Ученому было 69 лет
Ученому было 69 лет
Фото:

Юрий Паутов окончил пермскую школу. Однако всю жизнь проработал в Сыктывкаре в научном центре УрО РАН. Начинал карьеру с должности младшего научного сотрудника, затем стал заведующим отдела. С 2013 года был также директором Фонда «Серебряная тайга»* (признан иностранным агентом на территории РФ).

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На горнолыжном курорте «Губаха» произошел несчастный случай. После столкновения на склоне умер ученый и эколог Юрий Паутов из Республики Коми. «Курорт предпринял все меры помощи и оказал все необходимое содействие сопровождающим и правоохранительных органам. В настоящее время ждем официальных результатов судебно-медицинской экспертизы. Возможно, причиной произошедшего стал сердечный приступ», — рассказали URA.RU в пресс-службе курорта. Его смерть также подтвердила супруга — Наталья Паутова. Женщина написала, что всю информацию о похоронах сообщит позже.  «Сегодня погиб мой муж, Паутов Юрий Анатольевич. Кто молится — прошу молитв. Пока ничего не знаю», — написала она в соцсети «ВКонтакте».  Юрий Паутов окончил пермскую школу. Однако всю жизнь проработал в Сыктывкаре в научном центре УрО РАН. Начинал карьеру с должности младшего научного сотрудника, затем стал заведующим отдела. С 2013 года был также директором Фонда «Серебряная тайга»* (признан иностранным агентом на территории РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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