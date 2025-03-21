Свердловчанина, чей отец-украинец погиб на СВО, лишили посмертных миллионов. Фото

Свердловчанина, чей отец-украинец погиб за Донбасс, лишили посмертных выплат

21 марта 2025 в 15:45 Размер текста - 17 +

По подсчетам Игоря, он должен был получить от 10 до 12 миллионов (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге 23-летний Игорь Филин, потерявший отца во время специальной военной операции на Украине, уже почти год безуспешно пытается получить положенные ему компенсации. Основанием для отказа в выплатах послужило то, что на момент гибели отца Игорь не являлся студентом и, следовательно, не подпадал под категорию лиц, имеющих право на получение матпомощи. Юноша с отказом не смирился и пошел в суд. Подробнее о борьбе за посмертные миллионы, — в материале URA.RU. Переезд из Украины Игорь родился в 2001 году в украинском Днепропетровске. В возрасте тринадцати лет его жизнь круто изменилась: отец из-за своих политических взглядов, в частности несогласия с антироссийской политикой киевских властей, принял непростое решение — перевезти семью в Россию. Антироссийские настроения на Украине стали причиной переезда семьи Филиных (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Выбор пал на Урал. К сожалению, переезд не сплотил семью, и спустя некоторое время родители Игоря развелись. Он остался жить с отцом, а мать вернулась на Украину. Отец и сын получили российское гражданство. Поначалу Игорь поддерживал связь с матерью, но со временем общение между ними постепенно сошло на нет. «Более десяти лет назад наша жизнь круто изменилась: мы покинули Днепропетровск и переехали на Урал. Инициатором этого переезда стал отец, чьи политические взгляды шли вразрез с тем, что, по его мнению, происходило на Украине. Он искренне верил, что наше будущее — в России, и этот переезд стал для него принципиальным решением», — вспоминает Игорь. Мама юноши первое время была рядом, пыталась адаптироваться к новой жизни, но со временем их с отцом пути разошлись. «После развода она приняла решение вернуться в Украину. Я остался с отцом, и, к сожалению, с тех пор наши с мамой пути практически не пересекались. Общения нет», — рассказал журналисту агентства Игорь. Спецоперация и смерть отца 13 апреля 2023 года Алексей Филин в возрасте 48 лет заключил контракт с Минобороны России, обязуясь проходить военную службу в течение двух лет. В рамках исполнения этого контракта Филин принимал участие в специальной военной операции ни выполнял задачи в Донбассе. «Я осознавал, что отправка отца в зону специальной военной операции была неизбежна. Это было лишь делом времени. Он бы присоединился к ней с самого начала, но не подпадал под критерии мобилизации. С 2022 года каждая наша беседа сводилась к необходимости помощи фронту. И вот в апреле 2023 года он заключил контракт, испытывая при этом огромную радость, поскольку всегда считал своим долгом защиту Родины. А Родиной для него была исключительно Россия. Поэтому его решение отправиться на СВО не стало для меня неожиданностью», — поделился Игорь. Алексей Филин ушел на спецоперацию в апреле 2023 года (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 30 ноября 2023 года Алексей Филин скончался в результате неуточненной внутричерепной травмы. Согласно официальному заключению, его смерть наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением служебных обязанностей. «Папа долгое время не выходил на связь. 27 ноября я написал ему. Сообщение он прочитал, но не ответил. Списал это на сложную обстановку, подумал, что ему сейчас не до этого. 30 ноября я снова написал, но на этот раз он даже не прочитал сообщение. Тогда я еще не заподозрил ничего плохого. Но позже пришла страшная новость — погиб мой отец. Конечно, когда он уходил на СВО, я понимал, что такое возможно, но до последнего отказывался верить в смерть папы», — вспоминает Игорь. Алексей Филин был захоронен на Окружном кладбище города Екатеринбурга. Церемония прощания с бойцом прошла с воинскими почестями. «После смерти отца мне остались лишь немногочисленные, но бесконечно ценные вещи: его солдатский жетон и орден Мужества, врученный мне военкомом прямо на похоронах. Жаль, что у нас не было совместных фотографий, которые можно было бы бережно хранить. Но я благодарен всем, кто помог организовать достойные похороны, отдав последние почести настоящему патриоту своей страны. Память о нем живет во мне, а его награда будет вечным напоминанием о его героизме и преданности», — отметил Филин-младший. Борьба за посмертные выплаты После смерти отца 23-летний Игорь без каких-либо препятствий получил региональную выплату и оформил наследство. Однако когда речь зашла о посмертных выплатах, общая сумма которых составляет от 10 до 12 миллионов рублей, возникли неожиданные трудности. 1 апреля 2024 года Игорь Филин обратился в комиссариат Орджоникидзевского района Екатеринбурга с заявлением о предоставлении единовременной выплаты в связи со смертью отца. Однако его заявление было отклонено. Не согласившись с таким решением, 12 сентября того же года Филин обратился в военную прокуратуру Екатеринбургского гарнизона, требуя провести проверку законности отказа. В военкомате Игорю отказали в выплатах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе прокурорской проверки выяснилось, что причиной отказа послужило достижение Игорем совершеннолетия на момент смерти отца, а также отсутствие у него статуса студента очной формы обучения. Согласно законодательству, право на получение компенсации имеют только несовершеннолетние дети погибшего или совершеннолетние, обучающиеся очно в образовательных учреждениях. Поскольку Игорь не соответствовал ни одному из этих критериев, комиссариат счел невозможным удовлетворение его заявления. «Я принял решение прервать свое обучение ради того, чтобы начать работать и зарабатывать деньги, считая это правильным выбором. Мой отец всегда утверждал, что сначала необходимо завершить образование, а уж затем посвятить себя карьере. Со временем я понял значимость образования и решил вернуться на учебу. Это произошло одновременно со смертью отца и последующей организацией его похорон. Вопреки тому, что я снова стал студентом, мне было отказано в получении выплат. Отказ был аргументирован тем, что в момент кончины отца я официально не имел статуса студента», — посетовал Игорь. Суд Не приняв отказ, молодой человек прибегнул к помощи адвоката и подал иск в суд, намереваясь добиться справедливости. Адвокат юноши Василий Ласкин вместе со своим клиентом убеждены, что отказ в предоставлении положенных выплат недопустим. Филин заручился поддержкой адвоката и обратился в суд (архивное фото) Фото: ИИ © URA.RU Они аргументируют это особой социальной значимостью поддержки семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, а также государственной политикой, направленной на всестороннюю помощь как самим военным, так и их близким. Более того, адвокат и его подзащитный отмечают, что решение об отказе противоречит духу самого российского государства и его общества, особенно в свете того, что 2025 год объявлен президентом РФ 'Годом защитника Отечества'. «Из-за отсутствия контактов с родственниками на Украине я не знаю, жива ли бабушка по отцовской линии, а дедушка давно умер. У меня нет братьев и сестер, что делает меня единственным наследником. Я даже согласился выплатить бабушке ее долю, если она объявится. В сложившейся ситуации полный отказ в выплатах кажется несправедливым по отношению к моему отцу. Он покинул Днепропетровск, оставил там все, чтобы остаться в России, получил гражданство, воспитывал во мне любовь к стране и служил ей. Теперь я вынужден в суде доказывать свое право на получение положенных выплат», — возмутился Игорь. Первое судебное заседание, назначенное на конец марта, вселяет некоторую надежду в Игоря и его адвоката. Несмотря на сложную ситуацию, они оба верят, что справедливость в конечном итоге восторжествует. Исковое заявление имеется в распоряжении URA.RU. Единственная фотография, которая осталась у Игоря с похорон отца Фото предоставлено героем публикации Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 23-летний Игорь Филин, потерявший отца во время специальной военной операции на Украине, уже почти год безуспешно пытается получить положенные ему компенсации. Основанием для отказа в выплатах послужило то, что на момент гибели отца Игорь не являлся студентом и, следовательно, не подпадал под категорию лиц, имеющих право на получение матпомощи. Юноша с отказом не смирился и пошел в суд. Подробнее о борьбе за посмертные миллионы, — в материале URA.RU. Игорь родился в 2001 году в украинском Днепропетровске. В возрасте тринадцати лет его жизнь круто изменилась: отец из-за своих политических взглядов, в частности несогласия с антироссийской политикой киевских властей, принял непростое решение — перевезти семью в Россию. Выбор пал на Урал. К сожалению, переезд не сплотил семью, и спустя некоторое время родители Игоря развелись. Он остался жить с отцом, а мать вернулась на Украину. Отец и сын получили российское гражданство. Поначалу Игорь поддерживал связь с матерью, но со временем общение между ними постепенно сошло на нет. «Более десяти лет назад наша жизнь круто изменилась: мы покинули Днепропетровск и переехали на Урал. Инициатором этого переезда стал отец, чьи политические взгляды шли вразрез с тем, что, по его мнению, происходило на Украине. Он искренне верил, что наше будущее — в России, и этот переезд стал для него принципиальным решением», — вспоминает Игорь. Мама юноши первое время была рядом, пыталась адаптироваться к новой жизни, но со временем их с отцом пути разошлись. «После развода она приняла решение вернуться в Украину. Я остался с отцом, и, к сожалению, с тех пор наши с мамой пути практически не пересекались. Общения нет», — рассказал журналисту агентства Игорь. 13 апреля 2023 года Алексей Филин в возрасте 48 лет заключил контракт с Минобороны России, обязуясь проходить военную службу в течение двух лет. В рамках исполнения этого контракта Филин принимал участие в специальной военной операции ни выполнял задачи в Донбассе. «Я осознавал, что отправка отца в зону специальной военной операции была неизбежна. Это было лишь делом времени. Он бы присоединился к ней с самого начала, но не подпадал под критерии мобилизации. С 2022 года каждая наша беседа сводилась к необходимости помощи фронту. И вот в апреле 2023 года он заключил контракт, испытывая при этом огромную радость, поскольку всегда считал своим долгом защиту Родины. А Родиной для него была исключительно Россия. Поэтому его решение отправиться на СВО не стало для меня неожиданностью», — поделился Игорь. 30 ноября 2023 года Алексей Филин скончался в результате неуточненной внутричерепной травмы. Согласно официальному заключению, его смерть наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением служебных обязанностей. «Папа долгое время не выходил на связь. 27 ноября я написал ему. Сообщение он прочитал, но не ответил. Списал это на сложную обстановку, подумал, что ему сейчас не до этого. 30 ноября я снова написал, но на этот раз он даже не прочитал сообщение. Тогда я еще не заподозрил ничего плохого. Но позже пришла страшная новость — погиб мой отец. Конечно, когда он уходил на СВО, я понимал, что такое возможно, но до последнего отказывался верить в смерть папы», — вспоминает Игорь. Алексей Филин был захоронен на Окружном кладбище города Екатеринбурга. Церемония прощания с бойцом прошла с воинскими почестями. «После смерти отца мне остались лишь немногочисленные, но бесконечно ценные вещи: его солдатский жетон и орден Мужества, врученный мне военкомом прямо на похоронах. Жаль, что у нас не было совместных фотографий, которые можно было бы бережно хранить. Но я благодарен всем, кто помог организовать достойные похороны, отдав последние почести настоящему патриоту своей страны. Память о нем живет во мне, а его награда будет вечным напоминанием о его героизме и преданности», — отметил Филин-младший. После смерти отца 23-летний Игорь без каких-либо препятствий получил региональную выплату и оформил наследство. Однако когда речь зашла о посмертных выплатах, общая сумма которых составляет от 10 до 12 миллионов рублей, возникли неожиданные трудности. 1 апреля 2024 года Игорь Филин обратился в комиссариат Орджоникидзевского района Екатеринбурга с заявлением о предоставлении единовременной выплаты в связи со смертью отца. Однако его заявление было отклонено. Не согласившись с таким решением, 12 сентября того же года Филин обратился в военную прокуратуру Екатеринбургского гарнизона, требуя провести проверку законности отказа. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что причиной отказа послужило достижение Игорем совершеннолетия на момент смерти отца, а также отсутствие у него статуса студента очной формы обучения. Согласно законодательству, право на получение компенсации имеют только несовершеннолетние дети погибшего или совершеннолетние, обучающиеся очно в образовательных учреждениях. Поскольку Игорь не соответствовал ни одному из этих критериев, комиссариат счел невозможным удовлетворение его заявления. «Я принял решение прервать свое обучение ради того, чтобы начать работать и зарабатывать деньги, считая это правильным выбором. Мой отец всегда утверждал, что сначала необходимо завершить образование, а уж затем посвятить себя карьере. Со временем я понял значимость образования и решил вернуться на учебу. Это произошло одновременно со смертью отца и последующей организацией его похорон. Вопреки тому, что я снова стал студентом, мне было отказано в получении выплат. Отказ был аргументирован тем, что в момент кончины отца я официально не имел статуса студента», — посетовал Игорь. Не приняв отказ, молодой человек прибегнул к помощи адвоката и подал иск в суд, намереваясь добиться справедливости. Адвокат юноши Василий Ласкин вместе со своим клиентом убеждены, что отказ в предоставлении положенных выплат недопустим. Они аргументируют это особой социальной значимостью поддержки семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, а также государственной политикой, направленной на всестороннюю помощь как самим военным, так и их близким. Более того, адвокат и его подзащитный отмечают, что решение об отказе противоречит духу самого российского государства и его общества, особенно в свете того, что 2025 год объявлен президентом РФ 'Годом защитника Отечества'. «Из-за отсутствия контактов с родственниками на Украине я не знаю, жива ли бабушка по отцовской линии, а дедушка давно умер. У меня нет братьев и сестер, что делает меня единственным наследником. Я даже согласился выплатить бабушке ее долю, если она объявится. В сложившейся ситуации полный отказ в выплатах кажется несправедливым по отношению к моему отцу. Он покинул Днепропетровск, оставил там все, чтобы остаться в России, получил гражданство, воспитывал во мне любовь к стране и служил ей. Теперь я вынужден в суде доказывать свое право на получение положенных выплат», — возмутился Игорь. Первое судебное заседание, назначенное на конец марта, вселяет некоторую надежду в Игоря и его адвоката. Несмотря на сложную ситуацию, они оба верят, что справедливость в конечном итоге восторжествует. Исковое заявление имеется в распоряжении URA.RU.