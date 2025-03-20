В Краснодарском крае жестокая воспитательница издевалась над детсадовцами

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Полиция проводит доследственную проверку по факту насилия в детском саду №167 в Карасунском округе
Полиция проводит доследственную проверку по факту насилия в детском саду №167 в Карасунском округе Фото:

В Краснодарском крае воспитателя детского сада №167 обвиняют в жестоком обращении с детьми. По информации УМВД России по региону, женщина таскала детей за волосы и конечности, а также толкала их, в результате чего малыши падали на пол. 

«Сотрудница дошкольного учреждения брала детей за ноги и руки, а затем, словно кукол, тащила их за собой. Воспитатель толкала их так, что малыши падали плашмя на пол», — сообщил telegram-канал «ЧП Краснодар Новости». Одну из девочек воспитатель хватала за волосы.

Прокуратура подключилась к проверке обстоятельств происшествия. В день, когда родители узнали о происходящем, подозреваемая ушла на больничный. Кроме того, заведующий детским садом и родители детей подали заявления в полицию. Начата доследственная проверка инцидента.

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В Краснодарском крае воспитателя детского сада №167 обвиняют в жестоком обращении с детьми. По информации УМВД России по региону, женщина таскала детей за волосы и конечности, а также толкала их, в результате чего малыши падали на пол.  «Сотрудница дошкольного учреждения брала детей за ноги и руки, а затем, словно кукол, тащила их за собой. Воспитатель толкала их так, что малыши падали плашмя на пол», — сообщил telegram-канал «ЧП Краснодар Новости». Одну из девочек воспитатель хватала за волосы. Прокуратура подключилась к проверке обстоятельств происшествия. В день, когда родители узнали о происходящем, подозреваемая ушла на больничный. Кроме того, заведующий детским садом и родители детей подали заявления в полицию. Начата доследственная проверка инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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