Бывший следователь составит конкуренцию соратнице Махонина в борьбе за пост мэра Пермского округа

Конкурсная комиссия определила на пост главы Пермского муниципального округа Пермского края двух кандидатов. Окончательное решение примут на заседании местной Думы 27 марта.
«Во втором туре конкурса за пост мэра будут бороться и.о. главы округа Ольга Андрианова. А также глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын», — сообщает telegram-канал «На местах».
Ольга Андрианова является бывшим первым заместителем главы Перми. Алексей Полудницын известен, как экс-начальник следственного отдела Добрянки. С зимы 2024 года он возглавляет районную администрацию в краевой столице.
30 января 2025 года URA.RU сообщало о том, что в Пермском муниципальном округе депутаты приняли отставку главы Владимира Цветова. Перед этим он произнес речь, в которой заявил о том, что спокойно относится к ситуации, свою задачу он выполнил и попросил принять его отставку.
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