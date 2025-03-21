В Перми начались сезонные работы по обрезке деревьев

В Перми стартовали сезонные работы по кронированию деревьев. Обрезка проводится для обеспечения безопасности пешеходов, улучшения видимости дорожных указателей и продления жизни зеленых насаждений, сообщается на сайте мэрии.
«Работы по санитарной обрезке и кронированию стартовали во всех районах города. В Индустриальном районе началась обрезка деревьев на улицах Советской Армии, Геологов, Композитора Глинки, проспекте Декабристов и других участках. Всего планируется обработать более 150 деревьев», — говорится в сообщении.
В Дзержинском районе омолаживающая обрезка деревьев уже выполнена на улицах Ветлужской, Сортировочной и Плеханова. Санитарная обрезка выполнена в скверах и парках. Например, в сквере им. Олега Новоселова, на бульваре по улице Подлесной, в скверах по улицам Докучаева и Таврической.
Специалисты городского департамента дорог и благоустройства отмечают, что конец зимы — начало весны — оптимальное время для «омолаживающих» процедур, так как сокодвижение в деревьях еще замедлено. Жители могут подать заявки на обрезку деревьев через районные администрации, а уход за придомовыми территориями осуществляет собственники жилья.
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