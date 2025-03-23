Одесское подполье пригрозило миротворцам Макрона

Одесское подполье будет выявлять места дислокации иностранных военных
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Макрону пригрозили, что будут сдавать ВС РФ дислокации французских миротворцев
Макрону пригрозили, что будут сдавать ВС РФ дислокации французских миротворцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пророссийское подполье пообещало выявлять дислокации иностранных военных в Одессе в случае отправки французских миротворцев на Украину. Об этом сообщил представитель подпольного движения «Stop Grave».

«Даже если они их направят в Одессу, мы задействуем свою сеть для выявления мест дислокации иностранных военнослужащих. Наши соболезнования тем наемникам, которые будут располагаться в Одессе», — рассказал представитель подполья РИА Новости.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал отправить французских военных в качестве миротворцев на Украину без согласия России. По его словам, европейские лидеры собираются выделить на эти цели «несколько тысяч человек от страны». 

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Пророссийское подполье пообещало выявлять дислокации иностранных военных в Одессе в случае отправки французских миротворцев на Украину. Об этом сообщил представитель подпольного движения «Stop Grave». «Даже если они их направят в Одессу, мы задействуем свою сеть для выявления мест дислокации иностранных военнослужащих. Наши соболезнования тем наемникам, которые будут располагаться в Одессе», — рассказал представитель подполья РИА Новости. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал отправить французских военных в качестве миротворцев на Украину без согласия России. По его словам, европейские лидеры собираются выделить на эти цели «несколько тысяч человек от страны». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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