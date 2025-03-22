девочка в момент потери сознания была в Rostic's с друзьями (архивное фото)
В центре Екатеринбурга девочка-подросток потеряла сознание в фастфуде Rostic's на улице Вайнера, 8. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«В Rostic's у площади 1905 года, подростки пытаются привести в сознание свою подругу, которая была под веществами. Они боялись вызвать скорую, потому что боялись, что заберут в наркологическую больницу. И пульс еще проверяют, живая или нет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в областной минздрав и городское УМВД. Ответы ожидаются.
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