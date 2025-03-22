22 марта 2025

В центре Екатеринбурга подросток потерял сознание из-за наркотиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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девочка в момент потери сознания была в Rostic's с друзьями (архивное фото)
девочка в момент потери сознания была в Rostic's с друзьями (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга девочка-подросток потеряла сознание в фастфуде Rostic's на улице Вайнера, 8. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«В Rostic's у площади 1905 года, подростки пытаются привести в сознание свою подругу, которая была под веществами. Они боялись вызвать скорую, потому что боялись, что заберут в наркологическую больницу. И пульс еще проверяют, живая или нет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в областной минздрав и городское УМВД. Ответы ожидаются.

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В центре Екатеринбурга девочка-подросток потеряла сознание в фастфуде Rostic's на улице Вайнера, 8. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В Rostic's у площади 1905 года, подростки пытаются привести в сознание свою подругу, которая была под веществами. Они боялись вызвать скорую, потому что боялись, что заберут в наркологическую больницу. И пульс еще проверяют, живая или нет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в областной минздрав и городское УМВД. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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